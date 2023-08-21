https://ria.ru/20230821/golosovanie-1891326314.html

Тестовое голосование пройдет в Москве 25 августа

Тестовое голосование пройдет в Москве 25 августа - РИА Новости, 21.08.2023

Тестовое голосование пройдет в Москве 25 августа

Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 25 августа, сообщил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:12

2023-08-21T16:12

2023-08-21T17:16

политика

москва

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Тестовое голосование в онлайн- и офлайн-формате пройдет в Москве 25 августа, сообщил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалëв. "Тест проведем 25 августа", - заявил он. В ходе заседания был утвержден вопрос для тестового голосования: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на день города?"."Варианты: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границах бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного школьного возраста в парках города, бесплатное поселение городских музеев", - отметил Ковалев.Он также добавил, что как и в дни голосования, тест будет проходить с 8 утра и до 8 вечера.Как отметил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в этом году добавят еще один элемент для голосования, это терминал электронного голосования на участках. "Можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование. То есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Для людей процедура будет выглядеть так же, как она выглядела в прошлом году", - сказал Костырко. Он добавил, что благодаря электронному списку избирателей, все возможности двойного голосования не будут закрыты, будет рассмотрено, как себя ведут устройства, как система готова к нагрузкам в дни голосования. "И, соответственно, проверять все те самые пользовательские сценарии, которые в систему были заложены: как люди реагируют на голосование с помощью терминала, какие возникают сложности. Все сделано для того, чтобы иметь возможность в то небольшое время, которое остается до выборов, подкорректировать какие-то ключевые модули для членов комиссии. Чтобы это было максимально удобно и просто именно в дни голосования", - добавил он. Выборы мэра Москвы и муниципальные в новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230808/vybory-1888885309.html

https://ria.ru/20230714/mer-1884219236.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва