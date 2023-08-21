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Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023
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21:24 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/gladkov-1891396704.html
Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области
Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023
Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и заходе... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:24
2023-08-21T21:24
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и заходе диверсионно-разведывательных групп на территорию региона. Во время прямого эфира жители области интересовались оперативной обстановкой и просили губернатора прокомментировать информацию о возможном заходе украинских военных в конце августа в поселок Новая Таволжанка. "Задача наших врагов - допустить панику и заставить всех испугаться, и покинуть свои дома. Поэтому доверяйте только информации, которая звучит из проверенных источников. У меня сегодня нет такой информации, о которой вы говорите", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации он незамедлительно доведет ее до жителей.
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области

Белгородский губернатор опроверг информацию о заходе украинских ДРГ в регион

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и заходе диверсионно-разведывательных групп на территорию региона.
Во время прямого эфира жители области интересовались оперативной обстановкой и просили губернатора прокомментировать информацию о возможном заходе украинских военных в конце августа в поселок Новая Таволжанка.
«
"Задача наших врагов - допустить панику и заставить всех испугаться, и покинуть свои дома. Поэтому доверяйте только информации, которая звучит из проверенных источников. У меня сегодня нет такой информации, о которой вы говорите", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации он незамедлительно доведет ее до жителей.
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