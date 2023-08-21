https://ria.ru/20230821/gladkov-1891396704.html

Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области

Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023

Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и заходе... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T21:24

2023-08-21T21:24

2023-08-21T21:24

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и заходе диверсионно-разведывательных групп на территорию региона. Во время прямого эфира жители области интересовались оперативной обстановкой и просили губернатора прокомментировать информацию о возможном заходе украинских военных в конце августа в поселок Новая Таволжанка. "Задача наших врагов - допустить панику и заставить всех испугаться, и покинуть свои дома. Поэтому доверяйте только информации, которая звучит из проверенных источников. У меня сегодня нет такой информации, о которой вы говорите", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации он незамедлительно доведет ее до жителей.

https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891363880.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков