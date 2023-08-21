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В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus - РИА Новости, 21.08.2023
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10:18 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/germaniya-1891209756.html
В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus
В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus - РИА Новости, 21.08.2023
В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus
Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала в понедельник достигнутые договоренности о поставках... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:18
2023-08-21T10:18
в мире
киев
украина
дания
метте фредериксен
владимир зеленский
сергей лавров
f-16
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала в понедельник достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут Киеву 42 истребителя данного типа. "Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - сказала Штрак-Циммерманн радиостанции Deutschlandfunk. Она также снова призвала ускорить принятие решение по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus, что обсуждается в Германии уже на протяжении нескольких месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230821/pushilin-1891206635.html
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в мире, киев, украина, дания, метте фредериксен, владимир зеленский, сергей лавров, f-16
В мире, Киев, Украина, Дания, Метте Фредериксен, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, F-16
В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus

В бундестаге приветствовали договоренности о поставках F-16 Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала в понедельник достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут Киеву 42 истребителя данного типа.
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"Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - сказала Штрак-Циммерманн радиостанции Deutschlandfunk. Она также снова призвала ускорить принятие решение по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus, что обсуждается в Германии уже на протяжении нескольких месяцев.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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В миреКиевУкраинаДанияМетте ФредериксенВладимир ЗеленскийСергей ЛавровF-16
 
 
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