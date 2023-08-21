https://ria.ru/20230821/germaniya-1891209756.html

В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus

В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus - РИА Новости, 21.08.2023

В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала в понедельник достигнутые договоренности о поставках... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:18

2023-08-21T10:18

2023-08-21T10:18

в мире

киев

украина

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метте фредериксен

владимир зеленский

сергей лавров

f-16

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала в понедельник достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут Киеву 42 истребителя данного типа. "Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине", - сказала Штрак-Циммерманн радиостанции Deutschlandfunk. Она также снова призвала ускорить принятие решение по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus, что обсуждается в Германии уже на протяжении нескольких месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230821/pushilin-1891206635.html

https://ria.ru/20230813/rakety-1889821270.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, дания, метте фредериксен, владимир зеленский, сергей лавров, f-16