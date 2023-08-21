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Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2023
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08:25 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/geopolitika-1891192699.html
Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России
Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2023
Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России
Запад стремится навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) выходящие за рамки мандата группы геополитические темы, негативно влияя на РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:25
2023-08-21T08:25
россия
атэс
политика
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Запад стремится навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) выходящие за рамки мандата группы геополитические темы, негативно влияя на повестку форума, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "Форум испытывает негативное влияние современной непростой международной ситуации. Западное крыло его участников активно повышает градус конфронтации на атэсовской площадке, стремится привнести в дискуссии выходящие далеко за рамки мандата объединения геополитические темы", - сообщил он. Российский дипломат указал на то, что РФ неизменно рассматривает АТЭС в качестве ведущего форума для экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важного инструмента по созданию благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инновационного прогресса. Он также сообщил, что большинство экономик отвергают "конъюнктурные притязания" Запада. "Дружественные нам члены, и вообще все те, кто настроен на позитив, выступают за твердое следование базовым принципам и правилам функционирования АТЭС – в духе приверженности консенсусу и фокуса на задачах экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Бердыев.
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россия, атэс, политика
Россия, АТЭС, Политика
Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России

Посол Бердыев: Запад навязывает АТЭС геополитику, негативно влияя на повестку

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Запад стремится навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) выходящие за рамки мандата группы геополитические темы, негативно влияя на повестку форума, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Форум испытывает негативное влияние современной непростой международной ситуации. Западное крыло его участников активно повышает градус конфронтации на атэсовской площадке, стремится привнести в дискуссии выходящие далеко за рамки мандата объединения геополитические темы", - сообщил он.
Российский дипломат указал на то, что РФ неизменно рассматривает АТЭС в качестве ведущего форума для экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важного инструмента по созданию благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инновационного прогресса.
Он также сообщил, что большинство экономик отвергают "конъюнктурные притязания" Запада.
"Дружественные нам члены, и вообще все те, кто настроен на позитив, выступают за твердое следование базовым принципам и правилам функционирования АТЭС – в духе приверженности консенсусу и фокуса на задачах экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Бердыев.
АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол
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