https://ria.ru/20230821/geopolitika-1891192699.html

Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России

Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2023

Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России

Запад стремится навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) выходящие за рамки мандата группы геополитические темы, негативно влияя на РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:25

2023-08-21T08:25

2023-08-21T08:25

россия

атэс

политика

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Запад стремится навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) выходящие за рамки мандата группы геополитические темы, негативно влияя на повестку форума, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "Форум испытывает негативное влияние современной непростой международной ситуации. Западное крыло его участников активно повышает градус конфронтации на атэсовской площадке, стремится привнести в дискуссии выходящие далеко за рамки мандата объединения геополитические темы", - сообщил он. Российский дипломат указал на то, что РФ неизменно рассматривает АТЭС в качестве ведущего форума для экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важного инструмента по созданию благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инновационного прогресса. Он также сообщил, что большинство экономик отвергают "конъюнктурные притязания" Запада. "Дружественные нам члены, и вообще все те, кто настроен на позитив, выступают за твердое следование базовым принципам и правилам функционирования АТЭС – в духе приверженности консенсусу и фокуса на задачах экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Бердыев.

https://ria.ru/20230821/ates-1891192283.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, атэс, политика