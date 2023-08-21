https://ria.ru/20230821/gaz-1891382822.html

Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов

Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов - РИА Новости, 21.08.2023

Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 9,7%, до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:20

2023-08-21T19:20

2023-08-21T19:23

европа

экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 9,7%, до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом за день. Ценовой минимум в понедельник составил 427,9 доллара (+4,3%). Последние фьючерсы торговались по 450,1 доллара (+9,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 410,4 доллара за тысячу кубометров.Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.Газовые котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html

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европа, экономика