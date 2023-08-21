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Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов - РИА Новости, 21.08.2023
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19:20 21.08.2023 (обновлено: 19:23 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/gaz-1891382822.html
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов - РИА Новости, 21.08.2023
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 9,7%, до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:20
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европа
экономика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 9,7%, до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом за день. Ценовой минимум в понедельник составил 427,9 доллара (+4,3%). Последние фьючерсы торговались по 450,1 доллара (+9,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 410,4 доллара за тысячу кубометров.Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.Газовые котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
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европа, экономика
Европа, Экономика
Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на десять процентов

ICE: биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 9,7%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 9,7%, до 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом за день. Ценовой минимум в понедельник составил 427,9 доллара (+4,3%). Последние фьючерсы торговались по 450,1 доллара (+9,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 410,4 доллара за тысячу кубометров.
Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.
Газовые котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
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