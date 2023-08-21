https://ria.ru/20230821/gaz-1891199307.html

Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов

Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов - РИА Новости, 21.08.2023

Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов

В Европе заметно растут биржевые цены на газ после сообщений СМИ о возможных забастовках в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:23

2023-08-21T09:23

2023-08-21T10:06

европа

австралия

в мире

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Европе заметно растут биржевые цены на газ после сообщений СМИ о возможных забастовках в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9:05 мск их стоимость составляла 458,8 доллара (+11,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 410,4 доллара за тысячу кубометров.Агентство Рейтер накануне сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок сжиженного природного газа ведущего мирового экспортера.Котировки на голубое топливо в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и поднимались на торгах почти до 500 долларов.

https://ria.ru/20230815/tseny-1890235254.html

https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html

европа

австралия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, австралия, в мире, нидерланды