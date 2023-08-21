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Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов - РИА Новости, 21.08.2023
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09:23 21.08.2023 (обновлено: 10:06 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/gaz-1891199307.html
Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов
Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов - РИА Новости, 21.08.2023
Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов
В Европе заметно растут биржевые цены на газ после сообщений СМИ о возможных забастовках в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:23
2023-08-21T10:06
европа
австралия
в мире
нидерланды
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Европе заметно растут биржевые цены на газ после сообщений СМИ о возможных забастовках в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9:05 мск их стоимость составляла 458,8 доллара (+11,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 410,4 доллара за тысячу кубометров.Агентство Рейтер накануне сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок сжиженного природного газа ведущего мирового экспортера.Котировки на голубое топливо в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и поднимались на торгах почти до 500 долларов.
https://ria.ru/20230815/tseny-1890235254.html
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европа, австралия, в мире, нидерланды
Европа, Австралия, В мире, Нидерланды
Цены на газ в Европе выросли на 16 процентов

Цены на газ в ЕС выросли до 480 долларов из-за статей о забастовках в Австралии

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Европе заметно растут биржевые цены на газ после сообщений СМИ о возможных забастовках в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9:05 мск их стоимость составляла 458,8 доллара (+11,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 410,4 доллара за тысячу кубометров.
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Агентство Рейтер накануне сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок сжиженного природного газа ведущего мирового экспортера.
Котировки на голубое топливо в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и поднимались на торгах почти до 500 долларов.
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