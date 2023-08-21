https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html

Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит

Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит - РИА Новости, 21.08.2023

Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит

РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:00

2023-08-21T08:00

2023-08-21T08:04

туризм

маршруты - туризм

гастрономия

отдых в россии

достопримечательности

туризм

коломна

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890881214_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_2d02571244fde08660532836d67f86e0.jpg

Едем есть! В каких регионах России ждут туристов-гурмановМОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Гастротуры становятся все популярнее. Исторические факты из рассказа гида нередко забываются через неделю — а потрясающий густой суп со свиными шкварками по 150-летнему семейному рецепту запомнится надолго. О том, где провести уик-энд, а куда отправиться в долгое путешествие со вкусом, — в материале РИА Новости.Цены и вариантыГастротуризм — знакомство с историей и культурой края через традиции приготовления и употребления еды. Такие необычные поездки радуют и взрослых, и детей.Вариантов много. Есть "туры одного блюда" — дегустация морепродуктов или кондитерских изделий. Или посещение заведений с историей: визит в дорогой ресторан, потом — на ферму. Часто в программу добавляют обзорные экскурсии по городу и походы в музеи.По продолжительности гастротуры бывают разные. Визит на сыроварню, которая есть почти в каждом регионе, займет всего три-четыре часа. Средняя стоимость — две тысячи рублей, дегустация включена. Или "Культура коми-пермяков": экскурсия, музей, обед в национальном ресторане плюс поход в театр. Эта программа пятичасовая, цена — четыре тысячи рублей.Есть более длительные путешествия. Например, Сахалин — Итуруп от StarTour — 11 дней, 120 тысяч, Сахалин и Курильские острова от "Большой Страны" — семь дней, тоже 120 тысяч.Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора "Алеан", подтверждает, что интерес к гастротурам растет с каждым годом."Недаром гастрофестивалей становится все больше, — отмечает она. — Например, в августе они пройдут в Махачкале, Калининграде, Новосибирске. По данным одного из опросов "Алеан", 17 процентов клиентов готовы собраться за два-три дня, чтобы посетить такие мероприятия в соседнем городе или регионе"."По нашим оценкам, не менее десяти процентов туристов ставят гастрономические впечатления на первое место при планировании путешествий", — добавляет Булах. Однако, считают в "Алеан", гастротуры остаются продуктом не для массовой аудитории. "Многие все-таки отдают предпочтение классическим экскурсионным поездкам с осмотром достопримечательностей и знакомством с историей, этнографией и гастрономией региона. Однако посещение ферм, ресторанов, приобретение продукции местных производителей однозначно повышают привлекательность программы”, — считает эксперт.Где что пробовать"Туристы, привыкшие к дальним путешествиям, зачастую не так хорошо знают, что есть в их родном городе, не говоря о ближайших регионах. А зря: в поездке по своему краю можно открыть для себя очень много интересного”, — говорит Леонид Гелибтерман, председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ.По его словам, странно, что москвичи-гурманы часто отправляются на поиски впечатлений так далеко — например, в Тюмень. “Я бы посоветовал рассмотреть какие-то совершенно не очевидные на первый взгляд истории в ближнем доступе”, — добавляет эксперт. Как правило, в пределах трех часов езды от любого города-миллионника есть много гастромест.Московская область и окрестности. Туристы облюбовали Коломну за "Музейную фабрику пастилы" с дегустацией (билет 750 рублей, для детей до семи лет — 100). По соседству есть экоферма — можно заехать и отведать улиток, уложившись в однодневный визит.Дегустация сыров на ферме "Былинкино" в Луховицах — тысяча рублей, винно-сырное знакомство с производством у Олега Сироты — две с половиной. Популярна ферма "Русский страус": здесь можно покормить птиц с рук, попробовать оригинальные блюда, купить яйца и полуфабрикаты. Экскурсия стоит тысячу рублей, еда — за доплату либо от 3500 рублей с дегустацией.Урал. Шаньги, кулебяки, пироги с лесными ягодами, черемуховый сметанник и чаи — в Екатеринбурге (три дня/две ночи, 35 тысяч рублей). Загляните в Чувашию и Марий Эл: там угощают трехслойными блинами коман мелна, устраивают дегустацию пива на местных заводах.В Перми вас ждет царская уха и рыбалка в устье Камы. Есть и однодневные экскурсии — всего за 4200 рублей. Мурманск. Это одна из гастростолиц России: туров множество, по цене — от четырех тысяч рублей. Сюда едем за саамской и арктической кухней, морошкой и блюдами из нее, дикими морскими ежами и прочими дарами Баренцева моря. Ижевск и Удмуртия. Регион славится выпечкой: перепечи (открытые ватрушки), табани (лепешки) со специальным соусом, необычные пироги-разборники. А также пельмени — со щукой, редькой, капустой. Архангельск. Здесь туристам покажут единственный в стране водорослевый комбинат, угостят таежными лакомствами — дарами леса, рыбой, дичью. А еще — вареньем, соленьями, блюдами из трески, щуки, семги. У города есть инфопортал Pomorland Travel с подробным инструктажем “где и что поесть” и “что привезти с собой”.Самара. Здесь — знаменитое “Жигулевское” пиво, волжские раки, сыроварни. Одно из новых фирменных блюд — окорок кабана под брусничным соусом. Экскурсии с дегустациями стоят примерно от 2100 рублей, есть комплексные туры.Дальний Восток. Во Владивосток и на Сахалин — однозначно за устрицами, крабами и морепродуктами. Востребован мастер-класс по самостоятельному приготовлению красной рыбы и икры-”пятиминутки”.Крым. Тут и сочные чебуреки, и кондитерская фабрика “Крымский султан” в Симферополе, и фабрика мороженого “Доброе”. Еще полуостров славится моллюсками: стоит посетить “Мидийное царство” на озере Донузлав с самой крупной устричной и мидийной плантацией в России. Туры — от 3400 рублей.Самые популярные турыУ "Алеана" есть путевки на три дня по Золотому кольцу с трансфером из Москвы. В программе поездки "Суздальская медовуха" — две ночи в отеле и множество дегустаций: пряники, ряпушка, сыры. Цена — около 17 тысяч рублей на человека. Чаще всего, рассказали в компании, бронируют трехдневный "Гастротур по Золотому кольцу с дегустациями", "Попробуй Астрахань на вкус" — тоже три дня и "Калининград для гурманов" — пять дней.Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора "Дельфин", подтверждает, что Золотое кольцо — одно из самых востребованных направлений. Кроме того, рассказывает он, компания предлагает гастротуры в Подмосковье, Воронеж, Волгоград, Тамбов, Великий Новгород, Ярославль, Астрахань и другие города."На мой взгляд, оптимален по цене в смысле "качество/наполнение" тур на пять дней за 25 тысяч рублей на человека по маршруту Москва — Киржач — Суздаль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары. Тут очень хороший баланс экскурсионной и гастрономической программ: традиции купеческого виноделия в Суздале, татарская кухня в Казани, щи из серой капусты в Чебоксарах, трехэтажные марийские блины и многое другое; даже мастер-класс по приготовлению эчпочмаков”, — говорит Ромашкин.По его словам, востребован тур в Воронеж с посещением осетрового хозяйства, дегустацией черной икры и местного кальвадоса. Те, кто приезжает в Астрахань любоваться лотосовыми полями, тоже частенько заглядывают на осетровую ферму.У StarTour попадаются недорогие варианты вроде "Йошкин кот" (Йошкар-Ола — Козьмодемьянск — Чебоксары, от 15 500 рублей) или "Вкусные выходные" (Коломна — Зарайск — Егорьевск, от 11 490).Туроператор "Русь" предлагает бюджетные поездки: например, в Коломну с дегустацией пастилы и местного калача — 2950 рублей с дорогой.

https://ria.ru/20211112/enoturizm-1758360958.html

https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html

коломна

московская область (подмосковье)

дальний восток

пермь

архангельск

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маршруты - туризм, гастрономия, отдых в россии, достопримечательности, туризм, коломна, московская область (подмосковье), дальний восток, пермь, архангельск, мурманск, еда - туризм, куда поехать, куда поехать в выходные