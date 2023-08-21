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Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит - РИА Новости, 21.08.2023
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Туризм
 
08:00 21.08.2023 (обновлено: 08:04 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html
Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит
Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит - РИА Новости, 21.08.2023
Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит
РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:00
2023-08-21T08:04
туризм
маршруты - туризм
гастрономия
отдых в россии
достопримечательности
туризм
коломна
московская область (подмосковье)
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Едем есть! В каких регионах России ждут туристов-гурмановМОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Гастротуры становятся все популярнее. Исторические факты из рассказа гида нередко забываются через неделю — а потрясающий густой суп со свиными шкварками по 150-летнему семейному рецепту запомнится надолго. О том, где провести уик-энд, а куда отправиться в долгое путешествие со вкусом, — в материале РИА Новости.Цены и вариантыГастротуризм — знакомство с историей и культурой края через традиции приготовления и употребления еды. Такие необычные поездки радуют и взрослых, и детей.Вариантов много. Есть "туры одного блюда" — дегустация морепродуктов или кондитерских изделий. Или посещение заведений с историей: визит в дорогой ресторан, потом — на ферму. Часто в программу добавляют обзорные экскурсии по городу и походы в музеи.По продолжительности гастротуры бывают разные. Визит на сыроварню, которая есть почти в каждом регионе, займет всего три-четыре часа. Средняя стоимость — две тысячи рублей, дегустация включена. Или "Культура коми-пермяков": экскурсия, музей, обед в национальном ресторане плюс поход в театр. Эта программа пятичасовая, цена — четыре тысячи рублей.Есть более длительные путешествия. Например, Сахалин — Итуруп от StarTour — 11 дней, 120 тысяч, Сахалин и Курильские острова от "Большой Страны" — семь дней, тоже 120 тысяч.Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора "Алеан", подтверждает, что интерес к гастротурам растет с каждым годом."Недаром гастрофестивалей становится все больше, — отмечает она. — Например, в августе они пройдут в Махачкале, Калининграде, Новосибирске. По данным одного из опросов "Алеан", 17 процентов клиентов готовы собраться за два-три дня, чтобы посетить такие мероприятия в соседнем городе или регионе".&quot;По нашим оценкам, не менее десяти процентов туристов ставят гастрономические впечатления на первое место при планировании путешествий&quot;, — добавляет Булах. Однако, считают в "Алеан", гастротуры остаются продуктом не для массовой аудитории. "Многие все-таки отдают предпочтение классическим экскурсионным поездкам с осмотром достопримечательностей и знакомством с историей, этнографией и гастрономией региона. Однако посещение ферм, ресторанов, приобретение продукции местных производителей однозначно повышают привлекательность программы”, — считает эксперт.Где что пробовать"Туристы, привыкшие к дальним путешествиям, зачастую не так хорошо знают, что есть в их родном городе, не говоря о ближайших регионах. А зря: в поездке по своему краю можно открыть для себя очень много интересного”, — говорит Леонид Гелибтерман, председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ.По его словам, странно, что москвичи-гурманы часто отправляются на поиски впечатлений так далеко — например, в Тюмень. “Я бы посоветовал рассмотреть какие-то совершенно не очевидные на первый взгляд истории в ближнем доступе”, — добавляет эксперт. Как правило, в пределах трех часов езды от любого города-миллионника есть много гастромест.Московская область и окрестности. Туристы облюбовали Коломну за "Музейную фабрику пастилы" с дегустацией (билет 750 рублей, для детей до семи лет — 100). По соседству есть экоферма — можно заехать и отведать улиток, уложившись в однодневный визит.Дегустация сыров на ферме "Былинкино" в Луховицах — тысяча рублей, винно-сырное знакомство с производством у Олега Сироты — две с половиной. Популярна ферма "Русский страус": здесь можно покормить птиц с рук, попробовать оригинальные блюда, купить яйца и полуфабрикаты. Экскурсия стоит тысячу рублей, еда — за доплату либо от 3500 рублей с дегустацией.Урал. Шаньги, кулебяки, пироги с лесными ягодами, черемуховый сметанник и чаи — в Екатеринбурге (три дня/две ночи, 35 тысяч рублей). Загляните в Чувашию и Марий Эл: там угощают трехслойными блинами коман мелна, устраивают дегустацию пива на местных заводах.В Перми вас ждет царская уха и рыбалка в устье Камы. Есть и однодневные экскурсии — всего за 4200 рублей. Мурманск. Это одна из гастростолиц России: туров множество, по цене — от четырех тысяч рублей. Сюда едем за саамской и арктической кухней, морошкой и блюдами из нее, дикими морскими ежами и прочими дарами Баренцева моря. Ижевск и Удмуртия. Регион славится выпечкой: перепечи (открытые ватрушки), табани (лепешки) со специальным соусом, необычные пироги-разборники. А также пельмени — со щукой, редькой, капустой. Архангельск. Здесь туристам покажут единственный в стране водорослевый комбинат, угостят таежными лакомствами — дарами леса, рыбой, дичью. А еще — вареньем, соленьями, блюдами из трески, щуки, семги. У города есть инфопортал Pomorland Travel с подробным инструктажем “где и что поесть” и “что привезти с собой”.Самара. Здесь — знаменитое “Жигулевское” пиво, волжские раки, сыроварни. Одно из новых фирменных блюд — окорок кабана под брусничным соусом. Экскурсии с дегустациями стоят примерно от 2100 рублей, есть комплексные туры.Дальний Восток. Во Владивосток и на Сахалин — однозначно за устрицами, крабами и морепродуктами. Востребован мастер-класс по самостоятельному приготовлению красной рыбы и икры-”пятиминутки”.Крым. Тут и сочные чебуреки, и кондитерская фабрика “Крымский султан” в Симферополе, и фабрика мороженого “Доброе”. Еще полуостров славится моллюсками: стоит посетить “Мидийное царство” на озере Донузлав с самой крупной устричной и мидийной плантацией в России. Туры — от 3400 рублей.Самые популярные турыУ "Алеана" есть путевки на три дня по Золотому кольцу с трансфером из Москвы. В программе поездки "Суздальская медовуха" — две ночи в отеле и множество дегустаций: пряники, ряпушка, сыры. Цена — около 17 тысяч рублей на человека. Чаще всего, рассказали в компании, бронируют трехдневный "Гастротур по Золотому кольцу с дегустациями", "Попробуй Астрахань на вкус" — тоже три дня и "Калининград для гурманов" — пять дней.Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора "Дельфин", подтверждает, что Золотое кольцо — одно из самых востребованных направлений. Кроме того, рассказывает он, компания предлагает гастротуры в Подмосковье, Воронеж, Волгоград, Тамбов, Великий Новгород, Ярославль, Астрахань и другие города."На мой взгляд, оптимален по цене в смысле "качество/наполнение" тур на пять дней за 25 тысяч рублей на человека по маршруту Москва — Киржач — Суздаль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары. Тут очень хороший баланс экскурсионной и гастрономической программ: традиции купеческого виноделия в Суздале, татарская кухня в Казани, щи из серой капусты в Чебоксарах, трехэтажные марийские блины и многое другое; даже мастер-класс по приготовлению эчпочмаков”, — говорит Ромашкин.По его словам, востребован тур в Воронеж с посещением осетрового хозяйства, дегустацией черной икры и местного кальвадоса. Те, кто приезжает в Астрахань любоваться лотосовыми полями, тоже частенько заглядывают на осетровую ферму.У StarTour попадаются недорогие варианты вроде "Йошкин кот" (Йошкар-Ола — Козьмодемьянск — Чебоксары, от 15 500 рублей) или "Вкусные выходные" (Коломна — Зарайск — Егорьевск, от 11 490).Туроператор "Русь" предлагает бюджетные поездки: например, в Коломну с дегустацией пастилы и местного калача — 2950 рублей с дорогой.
https://ria.ru/20211112/enoturizm-1758360958.html
https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html
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маршруты - туризм, гастрономия, отдых в россии, достопримечательности, туризм, коломна, московская область (подмосковье), дальний восток, пермь, архангельск, мурманск, еда - туризм, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Маршруты - Туризм, гастрономия, отдых в России, Достопримечательности, Туризм, Коломна, Московская область (Подмосковье), Дальний Восток, Пермь, Архангельск, Мурманск, Еда - Туризм, куда поехать, куда поехать в выходные

Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит

© iStock.com / RadistЖенщина ест морепродукты
Женщина ест морепродукты - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© iStock.com / Radist
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Едем есть! В каких регионах России ждут туристов-гурманов
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. Гастротуры становятся все популярнее. Исторические факты из рассказа гида нередко забываются через неделю — а потрясающий густой суп со свиными шкварками по 150-летнему семейному рецепту запомнится надолго. О том, где провести уик-энд, а куда отправиться в долгое путешествие со вкусом, — в материале РИА Новости.

Цены и варианты

Гастротуризм — знакомство с историей и культурой края через традиции приготовления и употребления еды. Такие необычные поездки радуют и взрослых, и детей.
Вариантов много. Есть "туры одного блюда" — дегустация морепродуктов или кондитерских изделий. Или посещение заведений с историей: визит в дорогой ресторан, потом — на ферму. Часто в программу добавляют обзорные экскурсии по городу и походы в музеи.
По продолжительности гастротуры бывают разные. Визит на сыроварню, которая есть почти в каждом регионе, займет всего три-четыре часа. Средняя стоимость — две тысячи рублей, дегустация включена. Или "Культура коми-пермяков": экскурсия, музей, обед в национальном ресторане плюс поход в театр. Эта программа пятичасовая, цена — четыре тысячи рублей.
Есть более длительные путешествия. Например, Сахалин — Итуруп от StarTour — 11 дней, 120 тысяч, Сахалин и Курильские острова от "Большой Страны" — семь дней, тоже 120 тысяч.
© РИА Новости / Ольга Распопова

Устрицы и шампанское, озеро Буссе

Устрицы и шампанское, озеро Буссе

Устрицы и шампанское, озеро Буссе

© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 4
© РИА Новости / Ольга Распопова

Охота на устриц на Сахалине, озеро Буссе

Охота на устриц на Сахалине, озеро Буссе

Охота на устриц на Сахалине, озеро Буссе

© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 4
© iStock.com / dml5050Морские ежи
Морские ежи
Морские ежи
© iStock.com / dml5050
3 из 4
© iStock.com / KibrikElenaДевушка ест устрицу
Девушка ест устрицу
Девушка ест устрицу
© iStock.com / KibrikElena
4 из 4

Устрицы и шампанское, озеро Буссе

© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 4

Охота на устриц на Сахалине, озеро Буссе

© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 4
Морские ежи
© iStock.com / dml5050
3 из 4
Девушка ест устрицу
© iStock.com / KibrikElena
4 из 4
Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора "Алеан", подтверждает, что интерес к гастротурам растет с каждым годом.
"Недаром гастрофестивалей становится все больше, — отмечает она. — Например, в августе они пройдут в Махачкале, Калининграде, Новосибирске. По данным одного из опросов "Алеан", 17 процентов клиентов готовы собраться за два-три дня, чтобы посетить такие мероприятия в соседнем городе или регионе".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФермерский фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" на территории сыроварни Олега Сироты
Фермерский фестиваль Сыр! Пир! Мир! на территории сыроварни Олега Сироты - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Фермерский фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" на территории сыроварни Олега Сироты
«

"По нашим оценкам, не менее десяти процентов туристов ставят гастрономические впечатления на первое место при планировании путешествий", — добавляет Булах.

Однако, считают в "Алеан", гастротуры остаются продуктом не для массовой аудитории. "Многие все-таки отдают предпочтение классическим экскурсионным поездкам с осмотром достопримечательностей и знакомством с историей, этнографией и гастрономией региона. Однако посещение ферм, ресторанов, приобретение продукции местных производителей однозначно повышают привлекательность программы”, — считает эксперт.
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Энотуризм в России. Лучшие винные маршруты Краснодарского края
12 ноября 2021, 08:00

Где что пробовать

"Туристы, привыкшие к дальним путешествиям, зачастую не так хорошо знают, что есть в их родном городе, не говоря о ближайших регионах. А зря: в поездке по своему краю можно открыть для себя очень много интересного”, — говорит Леонид Гелибтерман, председатель комитета по гастрономическому туризму РСТ.
© iStock.com / haveseenЖенщина с ребенком на страусиной ферме
Женщина с ребенком на страусиной ферме - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© iStock.com / haveseen
Женщина с ребенком на страусиной ферме
По его словам, странно, что москвичи-гурманы часто отправляются на поиски впечатлений так далеко — например, в Тюмень. “Я бы посоветовал рассмотреть какие-то совершенно не очевидные на первый взгляд истории в ближнем доступе”, — добавляет эксперт. Как правило, в пределах трех часов езды от любого города-миллионника есть много гастромест.
Московская область и окрестности. Туристы облюбовали Коломну за "Музейную фабрику пастилы" с дегустацией (билет 750 рублей, для детей до семи лет — 100). По соседству есть экоферма — можно заехать и отведать улиток, уложившись в однодневный визит.
© iStock.com / VvoeValeКалачная в Коломне
Калачная в Коломне
Калачная в Коломне
© iStock.com / VvoeVale
1 из 4
© РИА НовостиЧаепитие в музее "Коломенская пастила"
Чаепитие в музее Коломенская пастила
Чаепитие в музее "Коломенская пастила"
© РИА Новости
2 из 4
© iStock.com / VvoeValeМузей “Фабрика пастилы" в Коломне
Музей “Фабрика пастилы в Коломне
Музей “Фабрика пастилы" в Коломне
© iStock.com / VvoeVale
3 из 4
© iStock.com / AlexBr1972

Музей Коломенской пастилы

Музей Коломенская пастила

Музей Коломенской пастилы

© iStock.com / AlexBr1972
4 из 4
Калачная в Коломне
© iStock.com / VvoeVale
1 из 4
Чаепитие в музее "Коломенская пастила"
© РИА Новости
2 из 4
Музей “Фабрика пастилы" в Коломне
© iStock.com / VvoeVale
3 из 4

Музей Коломенской пастилы

© iStock.com / AlexBr1972
4 из 4
Дегустация сыров на ферме "Былинкино" в Луховицах — тысяча рублей, винно-сырное знакомство с производством у Олега Сироты — две с половиной. Популярна ферма "Русский страус": здесь можно покормить птиц с рук, попробовать оригинальные блюда, купить яйца и полуфабрикаты. Экскурсия стоит тысячу рублей, еда — за доплату либо от 3500 рублей с дегустацией.
Урал. Шаньги, кулебяки, пироги с лесными ягодами, черемуховый сметанник и чаи — в Екатеринбурге (три дня/две ночи, 35 тысяч рублей). Загляните в Чувашию и Марий Эл: там угощают трехслойными блинами коман мелна, устраивают дегустацию пива на местных заводах.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Экскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми

Экскурсовод демонстрирует Посикунчики в кафе-музее Пермская кухня в Перми

Экскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Блюда национальной марийской кухни

Блюда национальной марийской кухни

Блюда национальной марийской кухни

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Блюдо национальной марийской кухни — коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

Блюдо национальной марийской кухни - коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

Блюдо национальной марийской кухни — коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3

Экскурсовод демонстрирует посикунчики в кафе-музее "Пермская кухня" в Перми

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3

Блюда национальной марийской кухни

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 3

Блюдо национальной марийской кухни — коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3
В Перми вас ждет царская уха и рыбалка в устье Камы. Есть и однодневные экскурсии — всего за 4200 рублей.
Мурманск. Это одна из гастростолиц России: туров множество, по цене — от четырех тысяч рублей. Сюда едем за саамской и арктической кухней, морошкой и блюдами из нее, дикими морскими ежами и прочими дарами Баренцева моря.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области

Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале Териберка в селе Териберка Мурманской области

Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
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1 из 3
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Приготовленные блюда в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области

Приготовленные блюда в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале Териберка в селе Териберка Мурманской области

Приготовленные блюда в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
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2 из 3
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Дегустация в цехе по переработке живого краба на заводе группы компаний "Антей" в Мурманске

Дегустация в цехе по переработке живого краба на заводе группы компаний Антей в Мурманске

Дегустация в цехе по переработке живого краба на заводе группы компаний "Антей" в Мурманске

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Приготовленное блюдо в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Приготовленные блюда в рамках проекта международной лаборатории арктической кухни на VI Арктическом фестивале "Териберка" в селе Териберка Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Дегустация в цехе по переработке живого краба на заводе группы компаний "Антей" в Мурманске

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Ижевск и Удмуртия. Регион славится выпечкой: перепечи (открытые ватрушки), табани (лепешки) со специальным соусом, необычные пироги-разборники. А также пельмени — со щукой, редькой, капустой.
Архангельск. Здесь туристам покажут единственный в стране водорослевый комбинат, угостят таежными лакомствами — дарами леса, рыбой, дичью. А еще — вареньем, соленьями, блюдами из трески, щуки, семги. У города есть инфопортал Pomorland Travel с подробным инструктажем “где и что поесть” и “что привезти с собой”.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Продукция Жигулевского пивоваренного завода в Самаре.

Продукция Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре

Продукция Жигулевского пивоваренного завода в Самаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3
© Фото : Екатерина Миронова

Сушеные водоросли в Архангельске

Сушеные водоросли

Сушеные водоросли в Архангельске

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© Depositphotos.com / AlinaYaУдмуртские перепечи
Удмуртские перепечи
Удмуртские перепечи
© Depositphotos.com / AlinaYa
3 из 3

Продукция Жигулевского пивоваренного завода в Самаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 3

Сушеные водоросли в Архангельске

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
Удмуртские перепечи
© Depositphotos.com / AlinaYa
3 из 3
Самара. Здесь — знаменитое “Жигулевское” пиво, волжские раки, сыроварни. Одно из новых фирменных блюд — окорок кабана под брусничным соусом. Экскурсии с дегустациями стоят примерно от 2100 рублей, есть комплексные туры.
Дальний Восток. Во Владивосток и на Сахалин — однозначно за устрицами, крабами и морепродуктами. Востребован мастер-класс по самостоятельному приготовлению красной рыбы и икры-”пятиминутки”.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Блюдо с гребешками на уличном гастрономическом фестивале "От Арктики до Дальнего Востока" на площади Борцов Революции во Владивостоке

Блюдо с гребешками на уличном гастрономическом фестивале От Арктики до Дальнего Востока на площади Борцов Революции во Владивостоке

Блюдо с гребешками на уличном гастрономическом фестивале "От Арктики до Дальнего Востока" на площади Борцов Революции во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Блюдо с гребешками на уличном гастрономическом фестивале "От Арктики до Дальнего Востока" на площади Борцов Революции во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Блюдо из морепродуктов в одном из ресторанов Владивостока

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 3
Крым. Тут и сочные чебуреки, и кондитерская фабрика “Крымский султан” в Симферополе, и фабрика мороженого “Доброе”. Еще полуостров славится моллюсками: стоит посетить “Мидийное царство” на озере Донузлав с самой крупной устричной и мидийной плантацией в России. Туры — от 3400 рублей.

Самые популярные туры

У "Алеана" есть путевки на три дня по Золотому кольцу с трансфером из Москвы. В программе поездки "Суздальская медовуха" — две ночи в отеле и множество дегустаций: пряники, ряпушка, сыры. Цена — около 17 тысяч рублей на человека. Чаще всего, рассказали в компании, бронируют трехдневный "Гастротур по Золотому кольцу с дегустациями", "Попробуй Астрахань на вкус" — тоже три дня и "Калининград для гурманов" — пять дней.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Банки с черной икрой в рыбной лавке осетровой фермы "Астраханская фишка" в Астраханской области

Банки с черной икрой в рыбной лавке осетровой фермы Астраханская фишка в Астраханской области

Банки с черной икрой в рыбной лавке осетровой фермы "Астраханская фишка" в Астраханской области

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Рыба в бассейне осетровой фермы "Астраханская фишка"

Рыба в бассейне осетровой фермы Астраханская фишка“

Рыба в бассейне осетровой фермы "Астраханская фишка"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Плавучий ресторан на Петровской набережной в Астрахани

Плавучий ресторан на Петровской набережной в Астрахани

Плавучий ресторан на Петровской набережной в Астрахани

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Банки с черной икрой в рыбной лавке осетровой фермы "Астраханская фишка" в Астраханской области

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рыба в бассейне осетровой фермы "Астраханская фишка"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Плавучий ресторан на Петровской набережной в Астрахани

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора "Дельфин", подтверждает, что Золотое кольцо — одно из самых востребованных направлений. Кроме того, рассказывает он, компания предлагает гастротуры в Подмосковье, Воронеж, Волгоград, Тамбов, Великий Новгород, Ярославль, Астрахань и другие города.
"На мой взгляд, оптимален по цене в смысле "качество/наполнение" тур на пять дней за 25 тысяч рублей на человека по маршруту Москва — Киржач — Суздаль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары. Тут очень хороший баланс экскурсионной и гастрономической программ: традиции купеческого виноделия в Суздале, татарская кухня в Казани, щи из серой капусты в Чебоксарах, трехэтажные марийские блины и многое другое; даже мастер-класс по приготовлению эчпочмаков”, — говорит Ромашкин.
© РИА Новости / Григорий СысоевАссорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый. Ресторан "Чирэм", Казань
Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый. Ресторан Чирэм, Казань
Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый. Ресторан "Чирэм", Казань
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Туристы в Рыбной деревне в Калининграде

Туристы в Рыбной деревне в Калининграде

Туристы в Рыбной деревне в Калининграде

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Посетители возле чебуречной на набережной в Алуште

Посетители возле чебуречной на набережной в Алуште

Посетители возле чебуречной на набережной в Алуште

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый. Ресторан "Чирэм", Казань
© РИА Новости / Григорий Сысоев
1 из 3

Туристы в Рыбной деревне в Калининграде

© РИА Новости / Виталий Невар
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Посетители возле чебуречной на набережной в Алуште

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По его словам, востребован тур в Воронеж с посещением осетрового хозяйства, дегустацией черной икры и местного кальвадоса. Те, кто приезжает в Астрахань любоваться лотосовыми полями, тоже частенько заглядывают на осетровую ферму.
У StarTour попадаются недорогие варианты вроде "Йошкин кот" (Йошкар-Ола — Козьмодемьянск — Чебоксары, от 15 500 рублей) или "Вкусные выходные" (Коломна — Зарайск — Егорьевск, от 11 490).
Туроператор "Русь" предлагает бюджетные поездки: например, в Коломну с дегустацией пастилы и местного калача — 2950 рублей с дорогой.
Девушка в кафе в Алуште в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Черноморская кухня. Как Крым становится центром гастротуризма
15 июля, 08:00
 
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