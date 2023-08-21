https://ria.ru/20230821/f-16-1891403639.html

Киев оказался в замешательстве из-за задержек поставок F-16, пишут СМИ

Киев оказался в замешательстве из-за задержек поставок F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023

Киев оказался в замешательстве из-за задержек поставок F-16, пишут СМИ

Киевские власти недоумевают из-за отложенных поставок американских истребителей F-16 со стороны Запада, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:53

2023-08-21T22:53

2023-08-21T23:06

украина

россия

киев

сергей лавров

метте фредериксен

владимир зеленский

нато

f-16

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ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Киевские власти недоумевают из-за отложенных поставок американских истребителей F-16 со стороны Запада, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Украины. "Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой… они не решаются публичного обсуждать объяснение США о задержках, потому что F-16 являются "чувствительной" темой", — говорится в публикации.Представители американских властей, в свою очередь, указали на то, что большинству отобранных для обучения пилотов ВСУ нужно учить английский язык. Они подчеркнули, что это необходимо для чтения команд и руководства по эксплуатации истребителей. Помимо этого, Киеву нужно подготовить механиков и инженеров, ответственных за использование F-16. Кроме того, нерешенным остается вопрос о том, какие именно вооружения Запад будет поставлять Украине для американских истребителей. "Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже", — отмечает телеканал.В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей F-16. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230821/samolet-1891390999.html

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html

украина

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей лавров, метте фредериксен, владимир зеленский, нато, f-16