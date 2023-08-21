https://ria.ru/20230821/f-16-1891253248.html
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16 - РИА Новости, 21.08.2023
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16
Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей предоставит Копенгаген, только на территории, которую считает своей, приводит Рейтер слова министра... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:50
2023-08-21T12:50
2023-08-21T17:05
специальная военная операция на украине
сергей лавров
якоб эллеманн-йенсен
метте фредериксен
украина
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей предоставит Копенгаген, только на территории, которую считает своей, приводит Рейтер слова министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена."Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь это танки, истребители или что-то еще", — говорится в публикации.О планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила накануне премьер-министр страны Метте Фредериксен. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.В минувшее воскресенье Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.При этом в прошлый четверг советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
https://ria.ru/20230820/istrebitel-1891107885.html
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890863663.html
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Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16
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