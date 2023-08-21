Рейтинг@Mail.ru
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16 - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 21.08.2023 (обновлено: 17:05 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/f-16-1891253248.html
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16 - РИА Новости, 21.08.2023
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16
Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей предоставит Копенгаген, только на территории, которую считает своей, приводит Рейтер слова министра... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:50
2023-08-21T17:05
специальная военная операция на украине
сергей лавров
якоб эллеманн-йенсен
метте фредериксен
украина
россия
дания
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_517:301:2017:1145_1920x0_80_0_0_5e783d232304720cf31a42438f699b00.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей предоставит Копенгаген, только на территории, которую считает своей, приводит Рейтер слова министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена."Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь это танки, истребители или что-то еще", — говорится в публикации.О планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила накануне премьер-министр страны Метте Фредериксен. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.В минувшее воскресенье Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.При этом в прошлый четверг советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
https://ria.ru/20230820/istrebitel-1891107885.html
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890863663.html
украина
россия
дания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_450:205:1982:1354_1920x0_80_0_0_80d71206a6d2282b538b4b76c86669c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, якоб эллеманн-йенсен, метте фредериксен, украина, россия, дания, нато, f-16, в мире, москва, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Якоб Эллеманн-Йенсен, Метте Фредериксен, Украина, Россия, Дания, НАТО, F-16, В мире, Москва, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины
Стало известно условие, на котором Дания согласилась передать Украине F-16

В НАТО запретили Украине использовать F-16 в России

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей предоставит Копенгаген, только на территории, которую считает своей, приводит Рейтер слова министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Йенсена.
«
"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь это танки, истребители или что-то еще", — говорится в публикации.
О планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила накануне премьер-министр страны Метте Фредериксен. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и заявил, что пилоты и инженеры уже начали обучение на датской территории.
В минувшее воскресенье Зеленский также встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Американский истребитель F-16 уже бывал на Украине, утверждают в ВСУ
20 августа, 12:27
В пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.
При этом в прошлый четверг советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина не сможет получить эти самолеты ближайшей осенью или зимой.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
СМИ узнали, когда может завершиться обучение украинских пилотов на F-16
18 августа, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровЯкоб Эллеманн-ЙенсенМетте ФредериксенУкраинаРоссияДанияНАТОF-16В миреМоскваВладимир ЗеленскийМарк РюттеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала