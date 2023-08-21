https://ria.ru/20230821/f-16-1891232623.html

Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ

Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023

Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ

Поставка 61 истребителя F-16 позволит Киеву заменить около половины своего парка советских боевых самолетов, сообщает журнал Forbes. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:34

2023-08-21T11:34

2023-08-21T11:34

в мире

f-16

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поставка 61 истребителя F-16 позволит Киеву заменить около половины своего парка советских боевых самолетов, сообщает журнал Forbes. "Шестидесяти одного F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, насчитывающего 125 или около того МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 времен холодной войны", - пишет Forbes. По данным издания, с начала спецоперации Киев потерял порядка 70 самолетов, однако украинские войска смогли восполнить свои потери, в том числе за счет пожертвований союзных стран. "У Украины сейчас столько же боевых самолетов, сколько и в феврале 2022 года. Таким образом, когда начнут прибывать пилоты F-16 и сами F-16, у Киева будет два варианта. Он может заменить половину устаревающих самолетов советской эпохи или значительно увеличить свои военно-воздушные силы", - отмечает издание. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230821/pushilin-1891206635.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, f-16, украина, вооруженные силы украины