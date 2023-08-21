Рейтинг@Mail.ru
Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/f-16-1891232623.html
Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ
Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023
Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ
Поставка 61 истребителя F-16 позволит Киеву заменить около половины своего парка советских боевых самолетов, сообщает журнал Forbes. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:34
2023-08-21T11:34
в мире
f-16
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891228743_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_876635cee42b8cff8ede1137364614e4.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поставка 61 истребителя F-16 позволит Киеву заменить около половины своего парка советских боевых самолетов, сообщает журнал Forbes. "Шестидесяти одного F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, насчитывающего 125 или около того МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 времен холодной войны", - пишет Forbes. По данным издания, с начала спецоперации Киев потерял порядка 70 самолетов, однако украинские войска смогли восполнить свои потери, в том числе за счет пожертвований союзных стран. "У Украины сейчас столько же боевых самолетов, сколько и в феврале 2022 года. Таким образом, когда начнут прибывать пилоты F-16 и сами F-16, у Киева будет два варианта. Он может заменить половину устаревающих самолетов советской эпохи или значительно увеличить свои военно-воздушные силы", - отмечает издание. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230821/pushilin-1891206635.html
https://ria.ru/20230821/polza-1891181291.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891228743_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_89e13968bdf7f85773f5b4245016dc18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, f-16, украина, вооруженные силы украины
В мире, F-16, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев сможет заменить половину советских самолетов с помощью F-16, пишут СМИ

Forbes: поставка F-16 позволит ВСУ заменить около половины советских самолетов

© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поставка 61 истребителя F-16 позволит Киеву заменить около половины своего парка советских боевых самолетов, сообщает журнал Forbes.
"Шестидесяти одного F-16 достаточно, чтобы заменить примерно половину фронтового парка украинских ВВС, насчитывающего 125 или около того МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 времен холодной войны", - пишет Forbes.
По данным издания, с начала спецоперации Киев потерял порядка 70 самолетов, однако украинские войска смогли восполнить свои потери, в том числе за счет пожертвований союзных стран.
"У Украины сейчас столько же боевых самолетов, сколько и в феврале 2022 года. Таким образом, когда начнут прибывать пилоты F-16 и сами F-16, у Киева будет два варианта. Он может заменить половину устаревающих самолетов советской эпохи или значительно увеличить свои военно-воздушные силы", - отмечает издание.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Пушилин прокомментировал сообщения о возможной поставке Киеву F-16
Вчера, 10:01
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в истребителе F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп. 20 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России
Вчера, 02:34
 
В миреF-16УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала