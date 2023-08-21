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Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании - РИА Новости, 21.08.2023
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19:05 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/embargo-1891381532.html
Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании
Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании - РИА Новости, 21.08.2023
Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании
Страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне повторяющихся... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:05
2023-08-21T19:05
швеция
дания
хосейн амир абдоллахиян
иран
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне повторяющихся акций с осквернением Корана, об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. На минувшей неделе, в пятницу, в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика. "Мусульманский мир не потерпит дальнейшего осквернения Корана. Пусть Дания и Швеция будут обеспокоены ростом и развитием экстремизма, насилия и терроризма в Европе. Идея эмбарго на товары из этих двух стран была предложена в мусульманских странах и будет продвигаться министрами иностранных дел этих стран. Пока не стало поздно, Швеции и Дании лучше бы пересмотреть свои опрометчивые подходы", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана. Власти Швеции в пятницу сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230821/koran-1891338723.html
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
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швеция, дания, хосейн амир абдоллахиян, иран, организация исламского сотрудничества
Швеция, Дания, Хосейн Амир Абдоллахиян, Иран, Организация исламского сотрудничества
Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании

МИД Ирана: мусульманские страны хотят ввести эмбарго на товары из Швеции и Дании

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в мечети перед праздничной молитвой
Верующие в мечети перед праздничной молитвой - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в мечети перед праздничной молитвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне повторяющихся акций с осквернением Корана, об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
На минувшей неделе, в пятницу, в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика.
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Вчера, 17:19
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"Мусульманский мир не потерпит дальнейшего осквернения Корана. Пусть Дания и Швеция будут обеспокоены ростом и развитием экстремизма, насилия и терроризма в Европе. Идея эмбарго на товары из этих двух стран была предложена в мусульманских странах и будет продвигаться министрами иностранных дел этих стран. Пока не стало поздно, Швеции и Дании лучше бы пересмотреть свои опрометчивые подходы", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана.
Власти Швеции в пятницу сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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ШвецияДанияХосейн Амир АбдоллахиянИранОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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