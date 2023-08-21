https://ria.ru/20230821/embargo-1891381532.html

Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании

Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании - РИА Новости, 21.08.2023

Иран допустил введение эмбарго в странах ОИС на товары из Швеции и Дании

Страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне повторяющихся... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:05

2023-08-21T19:05

2023-08-21T19:05

швеция

дания

хосейн амир абдоллахиян

иран

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне повторяющихся акций с осквернением Корана, об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. На минувшей неделе, в пятницу, в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана около посольства Ирана, ее организатором был мигрант Салван Момика. "Мусульманский мир не потерпит дальнейшего осквернения Корана. Пусть Дания и Швеция будут обеспокоены ростом и развитием экстремизма, насилия и терроризма в Европе. Идея эмбарго на товары из этих двух стран была предложена в мусульманских странах и будет продвигаться министрами иностранных дел этих стран. Пока не стало поздно, Швеции и Дании лучше бы пересмотреть свои опрометчивые подходы", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана. Власти Швеции в пятницу сообщили, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230821/koran-1891338723.html

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

швеция

дания

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швеция, дания, хосейн амир абдоллахиян, иран, организация исламского сотрудничества