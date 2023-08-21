https://ria.ru/20230821/ekvador-1891186690.html
В Эквадоре не смогли избрать президента в первом туре
В Эквадоре не смогли избрать президента в первом туре - РИА Новости, 21.08.2023
В Эквадоре не смогли избрать президента в первом туре
Во второй тур выборов президента Эквадора проходят Луиса Гонсалес от "Гражданской революции" и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, следует из... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T06:01
2023-08-21T06:01
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг — РИА Новости. Во второй тур выборов президента Эквадора проходят Луиса Гонсалес от "Гражданской революции" и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, следует из итогов подсчета 71,12 процента голосов.Гонсалес набирает 33,17 процента, Нобоа, считавшийся аутсайдером по всем опросам, — 24,14 процента.Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40 процентов голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10 процентов.Несколько других кандидатов, набирающих меньшее количество голосов, уже признали свое поражение.Национальный избирательный совет страны подтвердил, что теперь состоится второй тур выборов, он намечен на 15 октября.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
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в мире, эквадор
В Эквадоре не смогли избрать президента в первом туре
Гонсалес и Нобоа проходят во второй тур выборов президента Эквадора
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг — РИА Новости. Во второй тур выборов президента Эквадора проходят Луиса Гонсалес от "Гражданской революции" и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, следует из итогов подсчета 71,12 процента голосов.
Гонсалес набирает 33,17 процента, Нобоа, считавшийся аутсайдером по всем опросам, — 24,14 процента.
Процедура выборов президента Эквадора
Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40 процентов голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10 процентов.
Несколько других кандидатов, набирающих меньшее количество голосов, уже признали свое поражение.
Национальный избирательный совет страны подтвердил, что теперь состоится второй тур выборов, он намечен на 15 октября.
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