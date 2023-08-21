https://ria.ru/20230821/ekvador-1891186690.html

В Эквадоре не смогли избрать президента в первом туре

В Эквадоре не смогли избрать президента в первом туре - РИА Новости, 21.08.2023

В Эквадоре не смогли избрать президента в первом туре

Во второй тур выборов президента Эквадора проходят Луиса Гонсалес от "Гражданской революции" и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, следует из... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T06:01

2023-08-21T06:01

2023-08-21T07:17

в мире

эквадор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг — РИА Новости. Во второй тур выборов президента Эквадора проходят Луиса Гонсалес от "Гражданской революции" и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, следует из итогов подсчета 71,12 процента голосов.Гонсалес набирает 33,17 процента, Нобоа, считавшийся аутсайдером по всем опросам, — 24,14 процента.Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40 процентов голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10 процентов.Несколько других кандидатов, набирающих меньшее количество голосов, уже признали свое поражение.Национальный избирательный совет страны подтвердил, что теперь состоится второй тур выборов, он намечен на 15 октября.

https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html

https://ria.ru/20230816/strakh-1890472804.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор