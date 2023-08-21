https://ria.ru/20230821/ekskursiya-1891254918.html
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек - РИА Новости, 21.08.2023
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек
Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:55
2023-08-21T12:55
2023-08-21T17:59
москва
происшествия
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809668981_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_f9179d209d7eb8c1b1d47354ba425092.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Пока в коллекторе в районе Павелецкого вокзала обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.
https://ria.ru/20230821/ekskursii-1891243379.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809668981_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_9a6cd1012f6280217905f2f3885d8406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Москва, Происшествия, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек
В экскурсии по коллекторам в Москве могли участвовать восемь человек, один погиб
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Пока в коллекторе в районе Павелецкого вокзала обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.
Экскурсии по Неглинке приостановили, предположительно, после гибели людей