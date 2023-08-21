https://ria.ru/20230821/ekskursiya-1891254918.html

В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек

В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек - РИА Новости, 21.08.2023

В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек

Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:55

2023-08-21T12:55

2023-08-21T17:59

москва

происшествия

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Пока в коллекторе в районе Павелецкого вокзала обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.

https://ria.ru/20230821/ekskursii-1891243379.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью