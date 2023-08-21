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В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек - РИА Новости, 21.08.2023
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12:55 21.08.2023 (обновлено: 17:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/ekskursiya-1891254918.html
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек - РИА Новости, 21.08.2023
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек
Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:55
2023-08-21T17:59
москва
происшествия
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Пока в коллекторе в районе Павелецкого вокзала обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.
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москва, происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Москва, Происшествия, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек

В экскурсии по коллекторам в Москве могли участвовать восемь человек, один погиб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоллектор в Москве
Коллектор в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Коллектор в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень, пока найдено тело одного погибшего, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Пока в коллекторе в районе Павелецкого вокзала обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего участвовать в этой экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.
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