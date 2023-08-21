https://ria.ru/20230821/egipet-1891179742.html

В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу

В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу - РИА Новости, 21.08.2023

В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу

Главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T01:51

2023-08-21T01:51

2023-08-21T01:55

египет

абдель фаттах ас-сиси

в мире

россия

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ДОХА, 21 авг - РИА Новости. Главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. "Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала", - сообщили РИА Новости в управлении. Власти Египта считают, что "логистический центр в экономической зоне будет служить центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в Египте, арабском регионе, а также в странах Северной и Восточной Африки". Относительно того, как повлияла на Египет приостановка Россией действия зернового соглашения с Украиной и Турцией под эгидой ООН, египетское ведомство заявило, что "Египет, как и другие страны-импортеры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу". Согласно данным министерства, оно заключило контракт на покупку 360 тысяч тонн российской пшеницы 2 августа с целью создать стратегический запас, и период отгрузки запланирован на период с первого по десятое сентября. В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава Египетской товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу во время инспекции военной академии, что страна по-прежнему будет нуждаться в поставках пшеницы из-за рубежа в свете растущего внутреннего потребления, даже при предпринимаемых государством усилиях по увеличению сельскохозяйственных угодий.

https://ria.ru/20230812/pshenitsa-1889709040.html

https://ria.ru/20230803/pshenitsa-1887912796.html

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египет, абдель фаттах ас-сиси, в мире, россия