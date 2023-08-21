Рейтинг@Mail.ru
В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 21.08.2023 (обновлено: 01:55 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/egipet-1891179742.html
В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу
В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу - РИА Новости, 21.08.2023
В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу
Главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T01:51
2023-08-21T01:55
египет
абдель фаттах ас-сиси
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_594:0:2440:1038_1920x0_80_0_0_519a3c1a70d78d766200d196eddd9478.jpg
ДОХА, 21 авг - РИА Новости. Главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. "Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала", - сообщили РИА Новости в управлении. Власти Египта считают, что "логистический центр в экономической зоне будет служить центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в Египте, арабском регионе, а также в странах Северной и Восточной Африки". Относительно того, как повлияла на Египет приостановка Россией действия зернового соглашения с Украиной и Турцией под эгидой ООН, египетское ведомство заявило, что "Египет, как и другие страны-импортеры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу". Согласно данным министерства, оно заключило контракт на покупку 360 тысяч тонн российской пшеницы 2 августа с целью создать стратегический запас, и период отгрузки запланирован на период с первого по десятое сентября. В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава Египетской товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу во время инспекции военной академии, что страна по-прежнему будет нуждаться в поставках пшеницы из-за рубежа в свете растущего внутреннего потребления, даже при предпринимаемых государством усилиях по увеличению сельскохозяйственных угодий.
https://ria.ru/20230812/pshenitsa-1889709040.html
https://ria.ru/20230803/pshenitsa-1887912796.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f14b3a4f03a6e08ec35ac97aaa2e4881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, абдель фаттах ас-сиси, в мире, россия
Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире, Россия
В Египте назвали способ экспортировать российскую пшеницу

Египет планирует увеличить закупки российской пшеницы при постройке хаба в Суэце

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Арабской Республики Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 авг - РИА Новости. Главное управление по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.
«
"Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала", - сообщили РИА Новости в управлении.
Власти Египта считают, что "логистический центр в экономической зоне будет служить центром для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в Египте, арабском регионе, а также в странах Северной и Восточной Африки".
Относительно того, как повлияла на Египет приостановка Россией действия зернового соглашения с Украиной и Турцией под эгидой ООН, египетское ведомство заявило, что "Египет, как и другие страны-импортеры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу".
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы
12 августа, 15:21
Согласно данным министерства, оно заключило контракт на покупку 360 тысяч тонн российской пшеницы 2 августа с целью создать стратегический запас, и период отгрузки запланирован на период с первого по десятое сентября.
В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Первый помощник министра снабжения Египта и глава Египетской товарной биржи Ибрагим Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу во время инспекции военной академии, что страна по-прежнему будет нуждаться в поставках пшеницы из-за рубежа в свете растущего внутреннего потребления, даже при предпринимаемых государством усилиях по увеличению сельскохозяйственных угодий.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
СМИ: Индия может импортировать девять миллионов тонн российской пшеницы
3 августа, 10:19
 
ЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала