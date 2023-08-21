https://ria.ru/20230821/dtp-1891396265.html
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 21.08.2023
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП
Четыре ребенка и четыре взрослых погибли при аварии в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:19
2023-08-21T21:19
2023-08-21T21:59
происшествия
ростовская область
гибдд мвд рф
авто
ростов-на-дону
василий голубев
волгодонской район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Четыре ребенка и четыре взрослых погибли при аварии в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев."Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших.На место происшествия выехали руководители областного ГИБДД и сотрудники Следственного комитета. Сейчас специалисты выясняют причины аварии, добавил Голубев.В свою очередь, на сайте МВД Медиа сообщается, что движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто. Сейчас решается вопрос с объездом.Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законов о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20230819/dtp-1891063767.html
ростовская область
ростов-на-дону
волгодонской район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф, авто, ростов-на-дону, василий голубев, волгодонской район
Происшествия, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Авто, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Волгодонской район
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП
В результате ДТП в Ростовской области погибли восемь человек