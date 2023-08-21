https://ria.ru/20230821/dtp-1891396265.html

В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП

В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 21.08.2023

В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП

Четыре ребенка и четыре взрослых погибли при аварии в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T21:19

2023-08-21T21:19

2023-08-21T21:59

происшествия

ростовская область

гибдд мвд рф

авто

ростов-на-дону

василий голубев

волгодонской район

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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Четыре ребенка и четыре взрослых погибли при аварии в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев."Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших.На место происшествия выехали руководители областного ГИБДД и сотрудники Следственного комитета. Сейчас специалисты выясняют причины аварии, добавил Голубев.В свою очередь, на сайте МВД Медиа сообщается, что движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто. Сейчас решается вопрос с объездом.Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законов о безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20230819/dtp-1891063767.html

ростовская область

ростов-на-дону

волгодонской район

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происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф, авто, ростов-на-дону, василий голубев, волгодонской район