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В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 21.08.2023
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21:19 21.08.2023 (обновлено: 21:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/dtp-1891396265.html
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 21.08.2023
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП
Четыре ребенка и четыре взрослых погибли при аварии в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:19
2023-08-21T21:59
происшествия
ростовская область
гибдд мвд рф
авто
ростов-на-дону
василий голубев
волгодонской район
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Четыре ребенка и четыре взрослых погибли при аварии в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.&quot;Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших.На место происшествия выехали руководители областного ГИБДД и сотрудники Следственного комитета. Сейчас специалисты выясняют причины аварии, добавил Голубев.В свою очередь, на сайте МВД Медиа сообщается, что движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто. Сейчас решается вопрос с объездом.Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законов о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20230819/dtp-1891063767.html
ростовская область
ростов-на-дону
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происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф, авто, ростов-на-дону, василий голубев, волгодонской район
Происшествия, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Авто, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Волгодонской район
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП

В результате ДТП в Ростовской области погибли восемь человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Четыре ребенка и четыре взрослых погибли при аварии в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.
«

"Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших.
На место происшествия выехали руководители областного ГИБДД и сотрудники Следственного комитета. Сейчас специалисты выясняют причины аварии, добавил Голубев.
В свою очередь, на сайте МВД Медиа сообщается, что движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто. Сейчас решается вопрос с объездом.
Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законов о безопасности дорожного движения.
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ПроисшествияРостовская областьГИБДД МВД РФАвтоРостов-на-ДонуВасилий ГолубевВолгодонской район
 
 
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