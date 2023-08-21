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В Хабаровском крае пьяный водитель протаранил поезд - РИА Новости, 21.08.2023
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15:11 21.08.2023 (обновлено: 15:13 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/dtp-1891307007.html
В Хабаровском крае пьяный водитель протаранил поезд
В Хабаровском крае пьяный водитель протаранил поезд - РИА Новости, 21.08.2023
В Хабаровском крае пьяный водитель протаранил поезд
Пассажир иномарки, пьяный водитель который отправился на беседу с гаишниками рядом с железнодорожным переездом в Хабаровском крае, решил уехать прочь и,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:11
2023-08-21T15:13
происшествия
хабаровский край
амурск
гибдд мвд рф
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Пассажир иномарки, пьяный водитель который отправился на беседу с гаишниками рядом с железнодорожным переездом в Хабаровском крае, решил уехать прочь и, притеревшись о поезд, оказался в кювете, на обоих составлены административные протоколы, сообщил РИА Новости замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД Сергей Блинов. По словам Блинова, в воскресенье ранним утром экипаж остановил недалеко от железнодорожного переезда в городе Амурске в районе дома №4 по шоссе Машиностроителей Nissan Liberty, который, невзирая на запрещающий сигнал светофора, подъехал к железнодорожному переезду при закрытом шлагбауме. "По первым признакам стало понятно, что водитель в состоянии алкогольного опьянения - характерные покраснения, запах изо рта. Мужчине предложили пройти в машину сотрудников и пройти освидетельствование. Он отказался, и пока ему объясняли его права, пассажир, находившийся в машине, прыгнул на водительское сидение и поехал. Непонятно, где взял ключи, потому что машина была заглушена. Далеко не уехал. Проезжал как раз маневровый состав в сторону станции Мылки. Машину немного стянуло в кювет", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что устроивший ДТП мужчина тоже был пьян. На обоих составлены административные протоколы. Обошлось без пострадавших. В интернет попало видео с переезда. На нем машина медленно трогается, утыкается в проезжающий поезд, останавливается, вновь дает по газам, словно пытаясь проехать сквозь состав, и слетает направо в кювет.
https://ria.ru/20230821/dtp-1891281965.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, амурск, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровский край, Амурск, ГИБДД МВД РФ
В Хабаровском крае пьяный водитель протаранил поезд

В Хабаровском крае пьяный водитель, убегавший от ГИБДД, протаранил поезд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Пассажир иномарки, пьяный водитель который отправился на беседу с гаишниками рядом с железнодорожным переездом в Хабаровском крае, решил уехать прочь и, притеревшись о поезд, оказался в кювете, на обоих составлены административные протоколы, сообщил РИА Новости замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД Сергей Блинов.
По словам Блинова, в воскресенье ранним утром экипаж остановил недалеко от железнодорожного переезда в городе Амурске в районе дома №4 по шоссе Машиностроителей Nissan Liberty, который, невзирая на запрещающий сигнал светофора, подъехал к железнодорожному переезду при закрытом шлагбауме.
«
"По первым признакам стало понятно, что водитель в состоянии алкогольного опьянения - характерные покраснения, запах изо рта. Мужчине предложили пройти в машину сотрудников и пройти освидетельствование. Он отказался, и пока ему объясняли его права, пассажир, находившийся в машине, прыгнул на водительское сидение и поехал. Непонятно, где взял ключи, потому что машина была заглушена. Далеко не уехал. Проезжал как раз маневровый состав в сторону станции Мылки. Машину немного стянуло в кювет", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что устроивший ДТП мужчина тоже был пьян. На обоих составлены административные протоколы. Обошлось без пострадавших.
В интернет попало видео с переезда. На нем машина медленно трогается, утыкается в проезжающий поезд, останавливается, вновь дает по газам, словно пытаясь проехать сквозь состав, и слетает направо в кювет.
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