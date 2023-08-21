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ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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16:55 21.08.2023 (обновлено: 17:17 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/dron-1891333715.html
ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области
ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023
ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:55
2023-08-21T17:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа", — отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что при инциденте "пострадавших и разрушений нет".Сегодня украинские военные уже пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона. Российские военные сбили БПЛА около 14:30 мск.Кроме того, еще два дрона ВСУ сбили над Подмосковьем, при падении обломков одного из них получили травмы два человека. Еще один БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, никто не пострадал.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Так, накануне ВСУ безуспешно пытались атаковать область тремя дронами самолетного типа. Их сбили российские силы ПВО в селе Соломино Белгородского района, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891230497.html
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области

Минобороны: ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Двадцать первого августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что при инциденте "пострадавших и разрушений нет".
Сегодня украинские военные уже пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона. Российские военные сбили БПЛА около 14:30 мск.
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Кроме того, еще два дрона ВСУ сбили над Подмосковьем, при падении обломков одного из них получили травмы два человека. Еще один БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, никто не пострадал.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Так, накануне ВСУ безуспешно пытались атаковать область тремя дронами самолетного типа. Их сбили российские силы ПВО в селе Соломино Белгородского района, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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