https://ria.ru/20230821/dron-1891333715.html

ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области

ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023

ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:55

2023-08-21T16:55

2023-08-21T17:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа", — отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что при инциденте "пострадавших и разрушений нет".Сегодня украинские военные уже пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона. Российские военные сбили БПЛА около 14:30 мск.Кроме того, еще два дрона ВСУ сбили над Подмосковьем, при падении обломков одного из них получили травмы два человека. Еще один БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, никто не пострадал.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Так, накануне ВСУ безуспешно пытались атаковать область тремя дронами самолетного типа. Их сбили российские силы ПВО в селе Соломино Белгородского района, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html

https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891230497.html

белгородская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы украины