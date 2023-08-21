https://ria.ru/20230821/dron-1891199564.html
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян - РИА Новости, 21.08.2023
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что сбитый сегодня утром в Истринском районе... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:27
2023-08-21T09:27
2023-08-21T09:56
происшествия
истринский район
московская область (подмосковье)
маргарита симоньян
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что сбитый сегодня утром в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице. "Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала Симоньян.В понедельник утром Минобороны России сообщило о двух пресеченных в Подмосковье попытках Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа. Первый дрон был подавлен средствами РЭБ и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй - сбит над территорией Истринского района.
https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html
истринский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), маргарита симоньян
Происшествия, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Маргарита Симоньян
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян
Сбитый утром в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян