https://ria.ru/20230821/dron-1891199564.html

Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян

Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян - РИА Новости, 21.08.2023

Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что сбитый сегодня утром в Истринском районе... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:27

2023-08-21T09:27

2023-08-21T09:56

происшествия

истринский район

московская область (подмосковье)

маргарита симоньян

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что сбитый сегодня утром в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице. "Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала Симоньян.В понедельник утром Минобороны России сообщило о двух пресеченных в Подмосковье попытках Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа. Первый дрон был подавлен средствами РЭБ и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй - сбит над территорией Истринского района.

https://ria.ru/20230801/drony-1887541974.html

истринский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), маргарита симоньян