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Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян - РИА Новости, 21.08.2023
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09:27 21.08.2023 (обновлено: 09:56 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/dron-1891199564.html
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян - РИА Новости, 21.08.2023
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что сбитый сегодня утром в Истринском районе... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:27
2023-08-21T09:56
происшествия
истринский район
московская область (подмосковье)
маргарита симоньян
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что сбитый сегодня утром в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице. "Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала Симоньян.В понедельник утром Минобороны России сообщило о двух пресеченных в Подмосковье попытках Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа. Первый дрон был подавлен средствами РЭБ и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй - сбит над территорией Истринского района.
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истринский район
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происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), маргарита симоньян
Происшествия, Истринский район, Московская область (Подмосковье), Маргарита Симоньян
Сбитый в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян

Сбитый утром в Истринском районе дрон упал по соседству с домом Симоньян

© Фото : Маргарита Симоньян/TelegramСбитый в Истринском районе дрон
Сбитый в Истринском районе дрон - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Маргарита Симоньян/Telegram
Сбитый в Истринском районе дрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в телеграм-канале, что сбитый сегодня утром в Истринском районе Московской области беспилотник упал на соседней улице.
"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - написала Симоньян.
В понедельник утром Минобороны России сообщило о двух пресеченных в Подмосковье попытках Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа. Первый дрон был подавлен средствами РЭБ и упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй - сбит над территорией Истринского района.
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ПроисшествияИстринский районМосковская область (Подмосковье)Маргарита Симоньян
 
 
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