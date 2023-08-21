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США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС, заявил посол России
США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2023
США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС, заявил посол России
США на примере России дезавуировали данные членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обещания обеспечивать равный доступ всех... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:05
2023-08-21T08:05
2023-08-21T08:05
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. США на примере России дезавуировали данные членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обещания обеспечивать равный доступ всех делегаций на мероприятия группы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "К сожалению, американцы, привыкшие жить в плену собственной исключительности, в очередной раз своими действиями полностью дезавуировали данные обещания. Это касается как организации рабочих процессов этого объединения, так и содержательного наполнения его повестки в текущем году", - сообщил он. Бердыев пояснил, что в рамках очередной серии встреч старших должностных лиц форума АТЭС на профильные заседания не смогли попасть представители сразу нескольких российских ведомств. "Целый ряд делегатов в принципе не получил визы, в некоторых случаях разрешения на въезд выдавались во время или после основных заседаний", - добавил он, подчеркнув, что Москва давала согласие на "вахту" США в АТЭС в 2023 году, получив заверения Вашингтона в строгом соблюдении всех обязательств председателя перед участвующими экономиками.
https://ria.ru/20230728/ates-1886802973.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атэс, россия, сша
США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС, заявил посол России
Посол Бердыев: США дезавуировали обещания по равному доступу делегаций на АТЭС
СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. США на примере России дезавуировали данные членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обещания обеспечивать равный доступ всех делегаций на мероприятия группы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"К сожалению, американцы, привыкшие жить в плену собственной исключительности, в очередной раз своими действиями полностью дезавуировали данные обещания. Это касается как организации рабочих процессов этого объединения, так и содержательного наполнения его повестки в текущем году", - сообщил он.
Бердыев пояснил, что в рамках очередной серии встреч старших должностных лиц форума АТЭС на профильные заседания не смогли попасть представители сразу нескольких российских ведомств.
"Целый ряд делегатов в принципе не получил визы, в некоторых случаях разрешения на въезд выдавались во время или после основных заседаний", - добавил он, подчеркнув, что Москва
давала согласие на "вахту" США в АТЭС в 2023 году, получив заверения Вашингтона
в строгом соблюдении всех обязательств председателя перед участвующими экономиками.
Россия пока не приняла решения об участии в саммите АТЭС, сообщил Песков