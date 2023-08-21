https://ria.ru/20230821/dostup-1891190669.html

США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС, заявил посол России

США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС, заявил посол России - РИА Новости, 21.08.2023

США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС, заявил посол России

США на примере России дезавуировали данные членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обещания обеспечивать равный доступ всех... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:05

2023-08-21T08:05

2023-08-21T08:05

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сша

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. США на примере России дезавуировали данные членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обещания обеспечивать равный доступ всех делегаций на мероприятия группы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "К сожалению, американцы, привыкшие жить в плену собственной исключительности, в очередной раз своими действиями полностью дезавуировали данные обещания. Это касается как организации рабочих процессов этого объединения, так и содержательного наполнения его повестки в текущем году", - сообщил он. Бердыев пояснил, что в рамках очередной серии встреч старших должностных лиц форума АТЭС на профильные заседания не смогли попасть представители сразу нескольких российских ведомств. "Целый ряд делегатов в принципе не получил визы, в некоторых случаях разрешения на въезд выдавались во время или после основных заседаний", - добавил он, подчеркнув, что Москва давала согласие на "вахту" США в АТЭС в 2023 году, получив заверения Вашингтона в строгом соблюдении всех обязательств председателя перед участвующими экономиками.

https://ria.ru/20230728/ates-1886802973.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

атэс, россия, сша