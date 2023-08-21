https://ria.ru/20230821/domodedovo-1891191879.html

Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023

Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Московский аэропорт Домодедово для обеспечения дополнительных мер безопасности ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:17

2023-08-21T08:17

2023-08-21T08:20

домодедово (аэропорт)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово для обеспечения дополнительных мер безопасности ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26, сообщили РИА Новости в авиагавани.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московский аэропорт Внуково сообщал РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06.26", - сообщили в авиагавани.Там добавили, что для обеспечения безопасности полетов в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891188860.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

домодедово (аэропорт), москва, происшествия