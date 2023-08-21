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Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023
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08:17 21.08.2023 (обновлено: 08:20 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/domodedovo-1891191879.html
Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023
Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов
Московский аэропорт Домодедово для обеспечения дополнительных мер безопасности ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:17
2023-08-21T08:20
домодедово (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово для обеспечения дополнительных мер безопасности ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26, сообщили РИА Новости в авиагавани.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московский аэропорт Внуково сообщал РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06.26", - сообщили в авиагавани.Там добавили, что для обеспечения безопасности полетов в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.
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домодедово (аэропорт), москва, происшествия
Домодедово (аэропорт), Москва, Происшествия
Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Домодедово сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАэропорт «Домодедово»
Аэропорт «Домодедово» - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Аэропорт «Домодедово». Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово для обеспечения дополнительных мер безопасности ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26, сообщили РИА Новости в авиагавани.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московский аэропорт Внуково сообщал РИА Новости, что по независящим от него причинам утром в понедельник введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06.26", - сообщили в авиагавани.
Там добавили, что для обеспечения безопасности полетов в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.
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