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Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год - РИА Новости, 21.08.2023
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10:33 21.08.2023 (обновлено: 13:30 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/dollar-1891212025.html
Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год
Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год - РИА Новости, 21.08.2023
Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год
Каждый пятый россиянин (20 процентов) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:33
2023-08-21T13:30
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Каждый пятый россиянин (20 процентов) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97 рублей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый пятый опрошенный (20 процентов) признался, что регулярно следит за курсом доллара к рублю. Еще 38 процентов иногда следят за ним. Не следят 42 процента. Респондентов спросили, сколько рублей, по их мнению, будет стоить доллар через год. Назвали конкретную сумму 38 процентов опрошенных. Среднее значение из ответов тех, кто назвал конкретную сумму, составило 97 рублей. Больше половины (57 процентов) назвали точную сумму в ответ на вопрос о стоимости доллара через три месяца. Среднее значение составило 95 рублей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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вциом, общество, россия, экономика
ВЦИОМ, Общество, Россия, Экономика
Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год

ВЦИОМ: доллар, по мнению россиян, составит 97 рублей через год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Каждый пятый россиянин (20 процентов) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97 рублей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Каждый пятый опрошенный (20 процентов) признался, что регулярно следит за курсом доллара к рублю. Еще 38 процентов иногда следят за ним. Не следят 42 процента.
Респондентов спросили, сколько рублей, по их мнению, будет стоить доллар через год. Назвали конкретную сумму 38 процентов опрошенных. Среднее значение из ответов тех, кто назвал конкретную сумму, составило 97 рублей. Больше половины (57 процентов) назвали точную сумму в ответ на вопрос о стоимости доллара через три месяца. Среднее значение составило 95 рублей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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