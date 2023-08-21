https://ria.ru/20230821/dollar-1891212025.html

Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год

Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год - РИА Новости, 21.08.2023

Россияне рассказали, какой курс доллара ожидают через год

Каждый пятый россиянин (20 процентов) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:33

2023-08-21T10:33

2023-08-21T13:30

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Каждый пятый россиянин (20 процентов) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97 рублей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый пятый опрошенный (20 процентов) признался, что регулярно следит за курсом доллара к рублю. Еще 38 процентов иногда следят за ним. Не следят 42 процента. Респондентов спросили, сколько рублей, по их мнению, будет стоить доллар через год. Назвали конкретную сумму 38 процентов опрошенных. Среднее значение из ответов тех, кто назвал конкретную сумму, составило 97 рублей. Больше половины (57 процентов) назвали точную сумму в ответ на вопрос о стоимости доллара через три месяца. Среднее значение составило 95 рублей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20230818/dollar-1890927289.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, общество, россия, экономика