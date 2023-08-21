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Минфин выступил против кредитных каникул при падении дохода на 15 процентов - РИА Новости, 21.08.2023
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16:40 21.08.2023 (обновлено: 16:41 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/dokhod-1891331498.html
Минфин выступил против кредитных каникул при падении дохода на 15 процентов
Минфин выступил против кредитных каникул при падении дохода на 15 процентов - РИА Новости, 21.08.2023
Минфин выступил против кредитных каникул при падении дохода на 15 процентов
В Минфине поддерживают предоставление "кредитных каникул" многодетным семьям, однако считают, что падение дохода заемщика на 15% за месяц в сравнении со... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:40
2023-08-21T16:41
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
яна лантратова
владимир колычев
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Минфине поддерживают предоставление "кредитных каникул" многодетным семьям, однако считают, что падение дохода заемщика на 15% за месяц в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год не является признаком наличия затруднений в исполнении им своих кредитных обязательств, следует из письма замминистра финансов Владимира Колычева первому зампреду комитета ГД по просвещению Яне Лантратовой (имеется в распоряжении РИА Новости). В июле Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть ее инициативу об установлении льготных условий для получения кредитных каникул многодетными семьями. Она предложила установить, что многодетный заемщик может претендовать на предоставление кредитных каникул, если его доход сократился более чем на 15% за месяц, предшествующий подаче заявки, по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. "Полагаем, что снижение доходов заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, на 15 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год, само по себе (без учета показателя долговой нагрузки), не говорит о существенном снижении платежеспособности и наличии затруднений в исполнении принятых заемщиком на себя обязательств ... сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления "кредитных каникул" многодетным семьям", - отмечается в письме Колычева. В Минфине также обратили внимание на то, что снижение дохода лишь за один месяц, предшествующий соответствующему обращению, не всегда свидетельствует о трудностях в исполнении кредитных обязательств. "Такое снижение дохода может быть следствием временной нетрудоспособности, кратковременного нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, лишения мотивационных выплат в связи с дисциплинарными проступками, сезонного снижения выручки индивидуального предпринимателя, а также множества иных событий, наступление которых в ряде случаев зависит от воли заемщика или может быть им спрогнозировано", - отмечается в письме.
https://ria.ru/20230724/kanikuly-1885948727.html
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, яна лантратова, владимир колычев, россия
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Яна Лантратова, Владимир Колычев, Россия
Минфин выступил против кредитных каникул при падении дохода на 15 процентов

Минфин: снижения дохода на 15 процентов за месяц мало для дачи кредитных каникул

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Минфине поддерживают предоставление "кредитных каникул" многодетным семьям, однако считают, что падение дохода заемщика на 15% за месяц в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год не является признаком наличия затруднений в исполнении им своих кредитных обязательств, следует из письма замминистра финансов Владимира Колычева первому зампреду комитета ГД по просвещению Яне Лантратовой (имеется в распоряжении РИА Новости).
В июле Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть ее инициативу об установлении льготных условий для получения кредитных каникул многодетными семьями. Она предложила установить, что многодетный заемщик может претендовать на предоставление кредитных каникул, если его доход сократился более чем на 15% за месяц, предшествующий подаче заявки, по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год.
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"Полагаем, что снижение доходов заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, на 15 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год, само по себе (без учета показателя долговой нагрузки), не говорит о существенном снижении платежеспособности и наличии затруднений в исполнении принятых заемщиком на себя обязательств ... сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления "кредитных каникул" многодетным семьям", - отмечается в письме Колычева.
В Минфине также обратили внимание на то, что снижение дохода лишь за один месяц, предшествующий соответствующему обращению, не всегда свидетельствует о трудностях в исполнении кредитных обязательств.
"Такое снижение дохода может быть следствием временной нетрудоспособности, кратковременного нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, лишения мотивационных выплат в связи с дисциплинарными проступками, сезонного снижения выручки индивидуального предпринимателя, а также множества иных событий, наступление которых в ряде случаев зависит от воли заемщика или может быть им спрогнозировано", - отмечается в письме.
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