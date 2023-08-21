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В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге

В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 21.08.2023

В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщили в региональном управлении службы. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:40

2023-08-21T15:40

2023-08-21T16:14

херсонская область

происшествия

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 авг — РИА Новости. ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщили в региональном управлении службы."УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Как утверждают в ФСБ, мужчина, будучи одним из руководителей Одесской железной дороги, организовал повреждение стрелочных переводов станции Херсон. По данным службы, в результате инфраструктура стала непригодна для эксплуатации — снабжения группировки российских войск, задействованных в военной операции на Украине.ФСБ возбудила уголовное дело по статье, которая подразумевает ответственность за диверсию при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 281 УК). Суд арестовал подозреваемого. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230817/zaderzhanie-1890527937.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , происшествия, украина