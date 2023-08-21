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В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге
В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 21.08.2023
В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге
ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщили в региональном управлении службы. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:40
2023-08-21T15:40
2023-08-21T16:14
херсонская область
происшествия
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 авг — РИА Новости. ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщили в региональном управлении службы."УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Как утверждают в ФСБ, мужчина, будучи одним из руководителей Одесской железной дороги, организовал повреждение стрелочных переводов станции Херсон. По данным службы, в результате инфраструктура стала непригодна для эксплуатации — снабжения группировки российских войск, задействованных в военной операции на Украине.ФСБ возбудила уголовное дело по статье, которая подразумевает ответственность за диверсию при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 281 УК). Суд арестовал подозреваемого. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, украина
Херсонская область , Происшествия, Украина
В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге
ФСБ задержала украинца по подозрению в организации диверсии на станции в Херсоне
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 авг — РИА Новости. ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщили в региональном управлении службы.
"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины
1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.
Как утверждают в ФСБ, мужчина, будучи одним из руководителей Одесской железной дороги, организовал повреждение стрелочных переводов станции Херсон. По данным службы, в результате инфраструктура стала непригодна для эксплуатации — снабжения группировки российских войск, задействованных в военной операции на Украине.
ФСБ возбудила уголовное дело по статье, которая подразумевает ответственность за диверсию при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 281 УК).
Суд арестовал подозреваемого. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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