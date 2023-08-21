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СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
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20:12 21.08.2023 (обновлено: 20:18 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/diggery-1891389658.html
СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе
СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе
В Москве-реке нашли тело пятого участника экскурсии по коллекторам. Об этом сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:12
2023-08-21T20:18
происшествия
москва
зарядье
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве-реке нашли тело пятого участника экскурсии по коллекторам. Об этом сообщил РЕН ТВ.По данным телеканала, погибшего обнаружили на месте впадения коллектора в водоем в районе парка "Зарядье". Как передавал телеканал "360", в этом же районе нашли тело четвертого диггера.Как уточнил представитель экстренных служб Москвы, в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. Всего на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от прогулки из-за прогноза о сильном ливне.По информации "Известий", двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. В 5:35 мск спасатели также обнаружили тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Его личность и возраст не уточняются.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891387859.html
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происшествия, москва, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Зарядье, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе

РЕН: в Москве-реке у Зарядья нашли труп пятого участника экскурсии с диггерами

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве-реке нашли тело пятого участника экскурсии по коллекторам. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, погибшего обнаружили на месте впадения коллектора в водоем в районе парка "Зарядье". Как передавал телеканал "360", в этом же районе нашли тело четвертого диггера.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Диггер: организатор смертельной экскурсии по коллектору находится в СК
Вчера, 19:59
Как уточнил представитель экстренных служб Москвы, в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. Всего на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от прогулки из-за прогноза о сильном ливне.
По информации "Известий", двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. В 5:35 мск спасатели также обнаружили тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Его личность и возраст не уточняются.
Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.
Диггер в коллекторе реки Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Вчера, 16:28
 
ПроисшествияМоскваЗарядьеГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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