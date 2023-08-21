https://ria.ru/20230821/diggery-1891389658.html

СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе

СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе

В Москве-реке нашли тело пятого участника экскурсии по коллекторам. Об этом сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:12

2023-08-21T20:12

2023-08-21T20:18

происшествия

москва

зарядье

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Москве-реке нашли тело пятого участника экскурсии по коллекторам. Об этом сообщил РЕН ТВ.По данным телеканала, погибшего обнаружили на месте впадения коллектора в водоем в районе парка "Зарядье". Как передавал телеканал "360", в этом же районе нашли тело четвертого диггера.Как уточнил представитель экстренных служб Москвы, в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. Всего на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от прогулки из-за прогноза о сильном ливне.По информации "Известий", двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. В 5:35 мск спасатели также обнаружили тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Его личность и возраст не уточняются.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20230821/kollektor-1891387859.html

https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html

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происшествия, москва, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью