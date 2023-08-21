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Эксперт: у застигнутых ливнем в Москве диггеров было 15 минут на спасение - РИА Новости, 21.08.2023
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15:37 21.08.2023 (обновлено: 17:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/diggery-1891315642.html
Эксперт: у застигнутых ливнем в Москве диггеров было 15 минут на спасение
Эксперт: у застигнутых ливнем в Москве диггеров было 15 минут на спасение - РИА Новости, 21.08.2023
Эксперт: у застигнутых ливнем в Москве диггеров было 15 минут на спасение
Выжить в сильном ливневом потоке в коллекторе невозможно, у членов подземной экскурсии в центре Москвы было 15-20 минут, чтобы выйти на поверхность или... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:37
2023-08-21T17:59
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Выжить в сильном ливневом потоке в коллекторе невозможно, у членов подземной экскурсии в центре Москвы было 15-20 минут, чтобы выйти на поверхность или спрятаться в укрытии, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Вчера было очень сильное заполнение дождевой водой, очень высокая скорость потока, выжить при такой скорости потока было невозможно. Единственное, допустим, если бы проводник увидел заранее, что начинает поступать вода, все равно всегда есть 15-20 минут для того, чтобы либо выйти на поверхность – это можно сделать не везде, но такие точки есть, либо уйти в те зоны, где уровень воды не поднимается, нет высокой скорости течения", - заявил Давыдов. По словам диггера, в коллекторе Неглинки есть всего два укрытия, где могли бы спастись участники подземной экскурсии. Он спустился туда с коллегами примерно через 1,5-2 часа после сообщений о первом погибшем, но никого не обнаружил.
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891297886.html
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происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Эксперт: у застигнутых ливнем в Москве диггеров было 15 минут на спасение

Эксперт: у застигнутых ливнем в Москве диггеров было 15-20 минут на спасение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоллектор
Коллектор - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Коллектор. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Выжить в сильном ливневом потоке в коллекторе невозможно, у членов подземной экскурсии в центре Москвы было 15-20 минут, чтобы выйти на поверхность или спрятаться в укрытии, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Диггер рассказал о поисках участников экскурсии в московском коллекторе
Вчера, 15:11
«
"Вчера было очень сильное заполнение дождевой водой, очень высокая скорость потока, выжить при такой скорости потока было невозможно. Единственное, допустим, если бы проводник увидел заранее, что начинает поступать вода, все равно всегда есть 15-20 минут для того, чтобы либо выйти на поверхность – это можно сделать не везде, но такие точки есть, либо уйти в те зоны, где уровень воды не поднимается, нет высокой скорости течения", - заявил Давыдов.
По словам диггера, в коллекторе Неглинки есть всего два укрытия, где могли бы спастись участники подземной экскурсии. Он спустился туда с коллегами примерно через 1,5-2 часа после сообщений о первом погибшем, но никого не обнаружил.
Коллектор реки Неглинки в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам
Вчера, 14:21
 
ПроисшествияМоскваГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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