https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера
Одним из погибших во время экскурсии по московским подземным коммуникациям оказался Дмитрий Маркушин, сообщается в Telegram-канале портала "360" со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:57
2023-08-21T12:57
2023-08-21T17:59
происшествия
зарядье
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739878471_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5859171281bd66b8fb92ba6b3b7fe280.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Одним из погибших во время экскурсии по московским подземным коммуникациям оказался Дмитрий Маркушин, сообщается в Telegram-канале портала "360" со ссылкой на его родственницу.Telegram-каналы сообщали, что погибший работал в крупной российской IT-компании."Дмитрий любил экстремальные приключения. Например, недавно с дочерью он летал на Камчатку", – заявила она.По ее словам, мужчина пропал после того, как отправился на экскурсию вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником.В свою очередь, СМИ писали, что 20 и 21 августа из Москвы-реки в районе "Зарядья" вытащили тела двух человек. Позднее появилась информация об обнаружении в коллекторе возле Павелецкого вокзала трупа еще одного мужчины.
https://ria.ru/20230821/diggery-1891230144.html
https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739878471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c569e9183c1dd3b8b4abfefc287f83d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Зарядье, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера
"360": тело одного из утонувших в Москве диггеров принадлежит Маркушину