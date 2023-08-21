https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html

СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера

СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера

Одним из погибших во время экскурсии по московским подземным коммуникациям оказался Дмитрий Маркушин, сообщается в Telegram-канале портала "360" со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:57

2023-08-21T12:57

2023-08-21T17:59

происшествия

зарядье

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Одним из погибших во время экскурсии по московским подземным коммуникациям оказался Дмитрий Маркушин, сообщается в Telegram-канале портала "360" со ссылкой на его родственницу.Telegram-каналы сообщали, что погибший работал в крупной российской IT-компании."Дмитрий любил экстремальные приключения. Например, недавно с дочерью он летал на Камчатку", – заявила она.По ее словам, мужчина пропал после того, как отправился на экскурсию вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником.В свою очередь, СМИ писали, что 20 и 21 августа из Москвы-реки в районе "Зарядья" вытащили тела двух человек. Позднее появилась информация об обнаружении в коллекторе возле Павелецкого вокзала трупа еще одного мужчины.

https://ria.ru/20230821/diggery-1891230144.html

https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью