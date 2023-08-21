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СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера - РИА Новости, 21.08.2023
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12:57 21.08.2023 (обновлено: 17:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера
Одним из погибших во время экскурсии по московским подземным коммуникациям оказался Дмитрий Маркушин, сообщается в Telegram-канале портала "360" со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:57
2023-08-21T17:59
происшествия
зарядье
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Одним из погибших во время экскурсии по московским подземным коммуникациям оказался Дмитрий Маркушин, сообщается в Telegram-канале портала "360" со ссылкой на его родственницу.Telegram-каналы сообщали, что погибший работал в крупной российской IT-компании."Дмитрий любил экстремальные приключения. Например, недавно с дочерью он летал на Камчатку", – заявила она.По ее словам, мужчина пропал после того, как отправился на экскурсию вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником.В свою очередь, СМИ писали, что 20 и 21 августа из Москвы-реки в районе "Зарядья" вытащили тела двух человек. Позднее появилась информация об обнаружении в коллекторе возле Павелецкого вокзала трупа еще одного мужчины.
https://ria.ru/20230821/diggery-1891230144.html
https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html
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происшествия, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Зарядье, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера

"360": тело одного из утонувших в Москве диггеров принадлежит Маркушину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Парк "Зарядье". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Одним из погибших во время экскурсии по московским подземным коммуникациям оказался Дмитрий Маркушин, сообщается в Telegram-канале портала "360" со ссылкой на его родственницу.
Telegram-каналы сообщали, что погибший работал в крупной российской IT-компании.
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам
Вчера, 11:25
"Дмитрий любил экстремальные приключения. Например, недавно с дочерью он летал на Камчатку", – заявила она.
По ее словам, мужчина пропал после того, как отправился на экскурсию вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником.
В свою очередь, СМИ писали, что 20 и 21 августа из Москвы-реки в районе "Зарядья" вытащили тела двух человек. Позднее появилась информация об обнаружении в коллекторе возле Павелецкого вокзала трупа еще одного мужчины.
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Рядом с парком "Зарядье" в Москве нашли второй за сутки труп
Вчера, 10:03
 
ПроисшествияЗарядьеГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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