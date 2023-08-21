https://ria.ru/20230821/diggery-1891230144.html
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам
Тела, которые нашли в Москве-реке в центре города, принадлежат двум несовершеннолетним, исследовавшим подземные коммуникации, сообщают "Известия". РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:25
2023-08-21T11:25
2023-08-21T18:30
происшествия
москва
зарядье
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891365701_0:158:2730:1694_1920x0_80_0_0_2f2ee982ef749a45c71cb84629d3c701.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тела, которые нашли в Москве-реке в центре города, принадлежат двум несовершеннолетним, исследовавшим подземные коммуникации, сообщают "Известия"."Тело 15-летней девушки достали из реки накануне вечером, тело 17-летнего юноши извлекли утром 21 августа. Их вынесло из коллектора в районе парка "Зарядье", — пишет издание.Подростки были в составе экскурсионной группы. Также с ними был взрослый родственник, который, по информации Telegram-каналов, работал в крупной российской IT-компании. Погибшие несовершеннолетние — его дочь и племянник.Как сообщало издание "360", тела нашли недалеко от парка "Зарядье", в районе Москворецкой набережной.Накануне в Москве прошли мощные ливни. Всего выпало около трети от месячной нормы осадков.После ЧП сайт по организации экстремальных прогулок в Москве перестал бронировать экскурсии по подземной реке Неглинке.
https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html
https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891365701_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_e4bf1bc51b23f127623d7d6a1bf0675a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Зарядье, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам
В Москве-реке нашли тела подростков, гулявших по подземным коллекторам