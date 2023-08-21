https://ria.ru/20230821/diggery-1891230144.html

СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам

СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам

Тела, которые нашли в Москве-реке в центре города, принадлежат двум несовершеннолетним, исследовавшим подземные коммуникации, сообщают "Известия". РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:25

2023-08-21T11:25

2023-08-21T18:30

происшествия

москва

зарядье

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тела, которые нашли в Москве-реке в центре города, принадлежат двум несовершеннолетним, исследовавшим подземные коммуникации, сообщают "Известия"."Тело 15-летней девушки достали из реки накануне вечером, тело 17-летнего юноши извлекли утром 21 августа. Их вынесло из коллектора в районе парка "Зарядье", — пишет издание.Подростки были в составе экскурсионной группы. Также с ними был взрослый родственник, который, по информации Telegram-каналов, работал в крупной российской IT-компании. Погибшие несовершеннолетние — его дочь и племянник.Как сообщало издание "360", тела нашли недалеко от парка "Зарядье", в районе Москворецкой набережной.Накануне в Москве прошли мощные ливни. Всего выпало около трети от месячной нормы осадков.После ЧП сайт по организации экстремальных прогулок в Москве перестал бронировать экскурсии по подземной реке Неглинке.

https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html

https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью