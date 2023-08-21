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СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам - РИА Новости, 21.08.2023
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11:25 21.08.2023 (обновлено: 18:30 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/diggery-1891230144.html
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам
Тела, которые нашли в Москве-реке в центре города, принадлежат двум несовершеннолетним, исследовавшим подземные коммуникации, сообщают "Известия". РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:25
2023-08-21T18:30
происшествия
москва
зарядье
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тела, которые нашли в Москве-реке в центре города, принадлежат двум несовершеннолетним, исследовавшим подземные коммуникации, сообщают "Известия"."Тело 15-летней девушки достали из реки накануне вечером, тело 17-летнего юноши извлекли утром 21 августа. Их вынесло из коллектора в районе парка "Зарядье", — пишет издание.Подростки были в составе экскурсионной группы. Также с ними был взрослый родственник, который, по информации Telegram-каналов, работал в крупной российской IT-компании. Погибшие несовершеннолетние — его дочь и племянник.Как сообщало издание "360", тела нашли недалеко от парка "Зарядье", в районе Москворецкой набережной.Накануне в Москве прошли мощные ливни. Всего выпало около трети от месячной нормы осадков.После ЧП сайт по организации экстремальных прогулок в Москве перестал бронировать экскурсии по подземной реке Неглинке.
https://ria.ru/20230821/zaryade-1891207162.html
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происшествия, москва, зарядье, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Зарядье, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
СМИ: найденные близ "Зарядья" тела принадлежат подросткам-диггерам

В Москве-реке нашли тела подростков, гулявших по подземным коллекторам

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тела, которые нашли в Москве-реке в центре города, принадлежат двум несовершеннолетним, исследовавшим подземные коммуникации, сообщают "Известия".
"Тело 15-летней девушки достали из реки накануне вечером, тело 17-летнего юноши извлекли утром 21 августа. Их вынесло из коллектора в районе парка "Зарядье", — пишет издание.
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Подростки были в составе экскурсионной группы. Также с ними был взрослый родственник, который, по информации Telegram-каналов, работал в крупной российской IT-компании. Погибшие несовершеннолетние — его дочь и племянник.
Как сообщало издание "360", тела нашли недалеко от парка "Зарядье", в районе Москворецкой набережной.
Накануне в Москве прошли мощные ливни. Всего выпало около трети от месячной нормы осадков.
После ЧП сайт по организации экстремальных прогулок в Москве перестал бронировать экскурсии по подземной реке Неглинке.
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ПроисшествияМоскваЗарядьеГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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