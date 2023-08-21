https://ria.ru/20230821/digger-1891318021.html
Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер
Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер - РИА Новости, 21.08.2023
Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер
Экскурсии под землей не проводятся, даже если синоптики прогнозируют слабый дождь, а когда в центре Москвы начался ливень, в группе могла произойти паника и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:43
2023-08-21T15:43
2023-08-21T17:59
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии под землей не проводятся, даже если синоптики прогнозируют слабый дождь, а когда в центре Москвы начался ливень, в группе могла произойти паника и проводник мог потерять контроль над ситуацией, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Вчера у меня должны были быть экскурсии, которые я отменил по погодным условиям. Почему это не сделал экскурсовод, у которого произошла трагедия вчера на маршруте, я не знаю. Первое правило – если синоптики обещают дождь - неважно, сильный или несильный, потому что пошел слабый дождь, потом усилился – под землей это всегда может быть очень опасно", - сказал Давыдов. По его словам, когда начался ливень, в группе могла произойти паника, а экскурсовод мог "растеряться и не сориентироваться".
https://ria.ru/20230821/diggery-1891315642.html
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происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер
Диггер: экскурсии под землей не проводятся, даже если прогнозируют слабый дождь
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии под землей не проводятся, даже если синоптики прогнозируют слабый дождь, а когда в центре Москвы начался ливень, в группе могла произойти паника и проводник мог потерять контроль над ситуацией, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Эксперт: у застигнутых ливнем в Москве диггеров было 15 минут на спасение
«
"Вчера у меня должны были быть экскурсии, которые я отменил по погодным условиям. Почему это не сделал экскурсовод, у которого произошла трагедия вчера на маршруте, я не знаю. Первое правило – если синоптики обещают дождь - неважно, сильный или несильный, потому что пошел слабый дождь, потом усилился – под землей это всегда может быть очень опасно", - сказал Давыдов.
По его словам, когда начался ливень, в группе могла произойти паника, а экскурсовод мог "растеряться и не сориентироваться".
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам