https://ria.ru/20230821/digger-1891318021.html

Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер

Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер - РИА Новости, 21.08.2023

Экскурсии под землей не проводятся даже при слабом дожде, рассказал диггер

Экскурсии под землей не проводятся, даже если синоптики прогнозируют слабый дождь, а когда в центре Москвы начался ливень, в группе могла произойти паника и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:43

2023-08-21T15:43

2023-08-21T17:59

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экскурсии под землей не проводятся, даже если синоптики прогнозируют слабый дождь, а когда в центре Москвы начался ливень, в группе могла произойти паника и проводник мог потерять контроль над ситуацией, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Вчера у меня должны были быть экскурсии, которые я отменил по погодным условиям. Почему это не сделал экскурсовод, у которого произошла трагедия вчера на маршруте, я не знаю. Первое правило – если синоптики обещают дождь - неважно, сильный или несильный, потому что пошел слабый дождь, потом усилился – под землей это всегда может быть очень опасно", - сказал Давыдов. По его словам, когда начался ливень, в группе могла произойти паника, а экскурсовод мог "растеряться и не сориентироваться".

https://ria.ru/20230821/diggery-1891315642.html

https://ria.ru/20230821/moskva-1891287166.html

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происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью