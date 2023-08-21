https://ria.ru/20230821/devochka-1891377146.html

В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку

В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку - РИА Новости, 21.08.2023

В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку

Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе после ссоры с мамой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:51

2023-08-21T18:51

2023-08-21T18:51

происшествия

анапа

саратов

пятерочка (сеть магазинов)

россия

поисковый отряд "лиза алерт"

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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе после ссоры с мамой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.Согласно камере видеонаблюдения, девочку в последний раз видели в субботу на детской площадке. Правоохранительные органы и поисковики отряда "Лиза Алерт" начали искать ребенка в воскресенье. "Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе… В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Отмечается, что после осмотра у врача девочку передадут законному представителю. Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что девочка из опекаемой семьи, в Анапе они живут с июля – после переезда из Саратова, из дома она ушла после ссоры с мамой. Известно также, что ранее ребенка видели и накормили в магазине "Пятерочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери. Следователи завели уголовное дело.

https://ria.ru/20230821/poisk-1891271262.html

анапа

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, саратов, пятерочка (сеть магазинов), россия, поисковый отряд "лиза алерт"