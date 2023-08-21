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В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку - РИА Новости, 21.08.2023
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18:51 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/devochka-1891377146.html
В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку
В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку - РИА Новости, 21.08.2023
В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку
Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе после ссоры с мамой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:51
2023-08-21T18:51
происшествия
анапа
саратов
пятерочка (сеть магазинов)
россия
поисковый отряд "лиза алерт"
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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе после ссоры с мамой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.Согласно камере видеонаблюдения, девочку в последний раз видели в субботу на детской площадке. Правоохранительные органы и поисковики отряда "Лиза Алерт" начали искать ребенка в воскресенье. "Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе… В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Отмечается, что после осмотра у врача девочку передадут законному представителю. Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что девочка из опекаемой семьи, в Анапе они живут с июля – после переезда из Саратова, из дома она ушла после ссоры с мамой. Известно также, что ранее ребенка видели и накормили в магазине "Пятерочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери. Следователи завели уголовное дело.
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происшествия, анапа, саратов, пятерочка (сеть магазинов), россия, поисковый отряд "лиза алерт"
Происшествия, Анапа, Саратов, Пятерочка (сеть магазинов), Россия, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку

В Анапе полиция нашла пропавшую несколько дней назад после ссоры с мамой девочку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе после ссоры с мамой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.
Согласно камере видеонаблюдения, девочку в последний раз видели в субботу на детской площадке. Правоохранительные органы и поисковики отряда "Лиза Алерт" начали искать ребенка в воскресенье.
«
"Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе… В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после осмотра у врача девочку передадут законному представителю.
Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что девочка из опекаемой семьи, в Анапе они живут с июля – после переезда из Саратова, из дома она ушла после ссоры с мамой. Известно также, что ранее ребенка видели и накормили в магазине "Пятерочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери. Следователи завели уголовное дело.
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