В Анапе нашли пропавшую несколько дней назад девятилетнюю девочку
В Анапе полиция нашла пропавшую несколько дней назад после ссоры с мамой девочку
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе после ссоры с мамой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.
Согласно камере видеонаблюдения, девочку в последний раз видели в субботу на детской площадке. Правоохранительные органы и поисковики отряда "Лиза Алерт" начали искать ребенка в воскресенье.
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"Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе… В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после осмотра у врача девочку передадут законному представителю.
Источник в правоохранительных органах ранее рассказал РИА Новости, что девочка из опекаемой семьи, в Анапе они живут с июля – после переезда из Саратова, из дома она ушла после ссоры с мамой. Известно также, что ранее ребенка видели и накормили в магазине "Пятерочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери. Следователи завели уголовное дело.