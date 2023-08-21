https://ria.ru/20230821/devochka-1891304511.html
В Анапе вторые сутки ищут девочку, пропавшую после ссоры с мамой
В Анапе вторые сутки ищут девочку, пропавшую после ссоры с мамой - РИА Новости, 21.08.2023
В Анапе вторые сутки ищут девочку, пропавшую после ссоры с мамой
Полиция и поисковики с воскресенья продолжают розыск девятилетней девочки, пропавшей в Анапе после ссоры с мамой. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:05
2023-08-21T15:05
2023-08-21T15:05
происшествия
анапа
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_0:190:3072:1917_1920x0_80_0_0_8c97710478aa6bcfcefa94dd82f6ad97.jpg
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полиция и поисковики с воскресенья продолжают розыск девятилетней девочки, пропавшей в Анапе после ссоры с мамой. "Сообщение поступило 20 августа, и сотрудники полиции Анапы сразу стали искать девочку", - сообщили РИА Новости в ОМВД Анапы. В ведомстве добавили, что поиски ребенка продолжаются. Согласно камере видеонаблюдения, девочку в последний раз видели в субботу на детской площадке. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", рост девочки 125 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза, была одета в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепки. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 часть УК РФ (убийство малолетнего). По его словам, девочка из опекаемой семьи, в Анапе они живут с июля – после переезда из Саратова, из дома она ушла после ссоры с мамой. Известно также, что ее видели и накормили в магазине "Пятерочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери.
https://ria.ru/20230821/poisk-1891271262.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_8c12d6ddc38694e003bdf008fadcd6d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе вторые сутки ищут девочку, пропавшую после ссоры с мамой
В Анапе вторые сутки ищут девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с мамой
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полиция и поисковики с воскресенья продолжают розыск девятилетней девочки, пропавшей в Анапе после ссоры с мамой.
"Сообщение поступило 20 августа, и сотрудники полиции Анапы сразу стали искать девочку", - сообщили РИА Новости в ОМВД Анапы.
В ведомстве добавили, что поиски ребенка продолжаются.
Согласно камере видеонаблюдения, девочку в последний раз видели в субботу на детской площадке. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", рост девочки 125 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза, была одета в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепки.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 часть УК РФ
(убийство малолетнего). По его словам, девочка из опекаемой семьи, в Анапе они живут с июля – после переезда из Саратова
, из дома она ушла после ссоры с мамой. Известно также, что ее видели и накормили в магазине "Пятерочка
", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери.
Пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой