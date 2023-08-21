https://ria.ru/20230821/devochka-1891304511.html

В Анапе вторые сутки ищут девочку, пропавшую после ссоры с мамой

В Анапе вторые сутки ищут девочку, пропавшую после ссоры с мамой - РИА Новости, 21.08.2023

В Анапе вторые сутки ищут девочку, пропавшую после ссоры с мамой

Полиция и поисковики с воскресенья продолжают розыск девятилетней девочки, пропавшей в Анапе после ссоры с мамой. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:05

2023-08-21T15:05

2023-08-21T15:05

происшествия

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полиция и поисковики с воскресенья продолжают розыск девятилетней девочки, пропавшей в Анапе после ссоры с мамой. "Сообщение поступило 20 августа, и сотрудники полиции Анапы сразу стали искать девочку", - сообщили РИА Новости в ОМВД Анапы. В ведомстве добавили, что поиски ребенка продолжаются. Согласно камере видеонаблюдения, девочку в последний раз видели в субботу на детской площадке. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", рост девочки 125 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза, была одета в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепки. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 часть УК РФ (убийство малолетнего). По его словам, девочка из опекаемой семьи, в Анапе они живут с июля – после переезда из Саратова, из дома она ушла после ссоры с мамой. Известно также, что ее видели и накормили в магазине "Пятерочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери.

https://ria.ru/20230821/poisk-1891271262.html

анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, анапа, краснодарский край