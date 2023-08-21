https://ria.ru/20230821/detsad-1891393539.html

На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду

На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду - РИА Новости, 21.08.2023

На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду

Прокуратура начала проверку детского сада в свердловском городе Заречный, где воспитатель грубо обращалась с воспитанниками младшей группы и заставляла их есть... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:49

2023-08-21T20:49

2023-08-21T20:49

происшествия

заречный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_477aa35abbafc54b3e1d9899ae42344e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку детского сада в свердловском городе Заречный, где воспитатель грубо обращалась с воспитанниками младшей группы и заставляла их есть упавшую на пол еду, сообщает региональное надзорное ведомство "По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов грубо обращалась с воспитанниками младшей группы, заставляла есть упавшую на пол пищу, за плохое поведение зажала дверью ребенка. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20230815/delo-1890234612.html

заречный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, заречный