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На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду - РИА Новости, 21.08.2023
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20:49 21.08.2023
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На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду
На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду - РИА Новости, 21.08.2023
На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду
Прокуратура начала проверку детского сада в свердловском городе Заречный, где воспитатель грубо обращалась с воспитанниками младшей группы и заставляла их есть... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:49
2023-08-21T20:49
происшествия
заречный
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку детского сада в свердловском городе Заречный, где воспитатель грубо обращалась с воспитанниками младшей группы и заставляла их есть упавшую на пол еду, сообщает региональное надзорное ведомство "По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов грубо обращалась с воспитанниками младшей группы, заставляла есть упавшую на пол пищу, за плохое поведение зажала дверью ребенка. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
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происшествия, заречный
Происшествия, Заречный
На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду

На Урале проверят детский сад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку детского сада в свердловском городе Заречный, где воспитатель грубо обращалась с воспитанниками младшей группы и заставляла их есть упавшую на пол еду, сообщает региональное надзорное ведомство
«
"По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов грубо обращалась с воспитанниками младшей группы, заставляла есть упавшую на пол пищу, за плохое поведение зажала дверью ребенка. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
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