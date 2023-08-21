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На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду
На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду - РИА Новости, 21.08.2023
На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду
Прокуратура начала проверку детского сада в свердловском городе Заречный, где воспитатель грубо обращалась с воспитанниками младшей группы и заставляла их есть... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:49
2023-08-21T20:49
2023-08-21T20:49
происшествия
заречный
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку детского сада в свердловском городе Заречный, где воспитатель грубо обращалась с воспитанниками младшей группы и заставляла их есть упавшую на пол еду, сообщает региональное надзорное ведомство "По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов грубо обращалась с воспитанниками младшей группы, заставляла есть упавшую на пол пищу, за плохое поведение зажала дверью ребенка. Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20230815/delo-1890234612.html
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происшествия, заречный
На Урале проверят детсад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду
На Урале проверят детский сад, где воспитатель заставляла детей есть упавшую еду