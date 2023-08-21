https://ria.ru/20230821/deti-1891390193.html

В Свердловской области троих детей нашли в квартире с телами родителей

В Свердловской области троих детей нашли в квартире с телами родителей - РИА Новости, 22.08.2023

В Свердловской области троих детей нашли в квартире с телами родителей

Тела мужчины и женщины обнаружили в свердловском Асбесте, вместе с ними в квартире находились трое детей, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-21T20:17

2023-08-21T20:17

2023-08-22T00:24

происшествия

асбест

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Тела мужчины и женщины обнаружили в свердловском Асбесте, вместе с ними в квартире находились трое детей, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Информация о жуткой новости поступила в дежурную часть территориального ОВД 21 августа в 9.40 (7.40 мск). Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции личности умерших установили по горячим следам", — рассказал он.По словам Горелых, трупы нашли на кухне. Одним из умерших оказался ранее судимый за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков мужчина 1990 года рождения. Также на месте происшествия нашли тело его жены 1991 года рождения. Ее ранее судили за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.Руководитель пресс-службы добавил, что в квартире также находились трое детей. По его словам, сотрудники МВД поместили двух девочек 2018 и 2019 года рождения до завершения разбирательства в одно из местных социальных учреждений. Третью, 2022 года рождения, отправили в больницу для тщательного обследования. Как уточнил Горелых, накануне в гостях у семьи находились близкие родственники. Они рассказали, что вчера вечером супруги были в адекватном состоянии, готовили ужин. "Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой. Более подробные и точные обстоятельства выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СКР", — добавил представитель полиции. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Тела супругов направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. В ведомстве подчеркнули, что при внешнем осмотре явных признаков криминала нет. Также отсутствуют сведения о том, что супруги умерли из-за противоправных действий третьих лиц.

https://ria.ru/20230821/tragediya-1891175190.html

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происшествия, асбест, валерий горелых