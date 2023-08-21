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Половина декларации "Афинского саммита" посвящена антироссийским заявлениям - РИА Новости, 21.08.2023
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23:59 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/deklaratsiya-1891407952.html
Половина декларации "Афинского саммита" посвящена антироссийским заявлениям
Половина декларации "Афинского саммита" посвящена антироссийским заявлениям - РИА Новости, 21.08.2023
Половина декларации "Афинского саммита" посвящена антироссийским заявлениям
Половина декларации "Афинского саммита", который был заявлен как посвященный европейскому будущему региона Западных Балкан, оказалась посвящена антироссийским... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:59
2023-08-21T23:59
в мире
россия
украина
греция
кириакос мицотакис
владимир зеленский
александр вучич
евросоюз
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АФИНЫ, 21 авг – РИА Новости. Половина декларации "Афинского саммита", который был заявлен как посвященный европейскому будущему региона Западных Балкан, оказалась посвящена антироссийским заявлениям и Украине. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис устроил в понедельник неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. На ужин был приглашен и Владимир Зеленский, при этом его приезд держался в секрете до последнего. Как сообщила пресс-служба греческого премьера, неформальный ужин и дискуссия в особняке Мегаро Максиму (Дворец Максима) будут посвящены "расширению и европейскому будущему региона, по случаю 20-й годовщины саммита ЕС-Западные Балканы и Салоникской декларации 2003 года". По итогам были принята "Декларация Афинского саммита", которую подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии. Документ распространила пресс-служба премьера Греции. В первом пункте говорится о "вторжении России на Украину", которое "является поворотным моментом для Европы", во втором пункте "перед лицом российской агрессии выражается непоколебимая поддержка" Украины, в третьем выражается поддержка и признательность Зеленскому "за искренние усилия по изложению принципов мира" в его "формуле мира", в четвертом говорится о том, что "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности". Только после этого в декларации говорится о необходимости интеграции Западных Балкан в ЕС. "Двадцать лет назад на саммите в Салониках было признано, что Западные Балканы принадлежат Европейскому союзу. Мы твердо убеждены, что сегодня это заявление остается как никогда актуальным", - говорится в документе. Подчеркивается, что "Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемое общими возможностями и вызовами". "В качестве стратегической инвестиции в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", - говорится в декларации. Ее авторы "подчеркнули необходимость активизации и переориентации процесса расширения, который должен быть ощутимым и заслуживающим доверия, без отступления от установленных условий". "Мы выразили готовность поддержать Украину и Молдавию, чтобы они предприняли следующие шаги в процессе присоединения к ЕС, как только они завершат необходимые реформы", - говорится в декларации. "Мы твердо убеждены, что спустя 20 лет после саммита в Салониках и в свете новой геополитической реальности пришло время принять смелую и амбициозную конечную цель, которая будет служить руководством, источником вдохновения и рамками", - говорится в документе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, греция, кириакос мицотакис, владимир зеленский, александр вучич, евросоюз, европейский совет, нато
В мире, Россия, Украина, Греция, Кириакос Мицотакис, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Евросоюз, Европейский совет, НАТО
Половина декларации "Афинского саммита" посвящена антироссийским заявлениям

Половина декларации "Афинского саммита" посвящена антироссийским заявлениям

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 авг – РИА Новости. Половина декларации "Афинского саммита", который был заявлен как посвященный европейскому будущему региона Западных Балкан, оказалась посвящена антироссийским заявлениям и Украине.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис устроил в понедельник неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. На ужин был приглашен и Владимир Зеленский, при этом его приезд держался в секрете до последнего. Как сообщила пресс-служба греческого премьера, неформальный ужин и дискуссия в особняке Мегаро Максиму (Дворец Максима) будут посвящены "расширению и европейскому будущему региона, по случаю 20-й годовщины саммита ЕС-Западные Балканы и Салоникской декларации 2003 года".
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По итогам были принята "Декларация Афинского саммита", которую подписали президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Майя Санду, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер Косово Альбин Курти, председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Мицотакис и Зеленский в присутствии председателя Европейского Совета и председателя Европейской комиссии.
Документ распространила пресс-служба премьера Греции.
В первом пункте говорится о "вторжении России на Украину", которое "является поворотным моментом для Европы", во втором пункте "перед лицом российской агрессии выражается непоколебимая поддержка" Украины, в третьем выражается поддержка и признательность Зеленскому "за искренние усилия по изложению принципов мира" в его "формуле мира", в четвертом говорится о том, что "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности".
Только после этого в декларации говорится о необходимости интеграции Западных Балкан в ЕС.
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"Двадцать лет назад на саммите в Салониках было признано, что Западные Балканы принадлежат Европейскому союзу. Мы твердо убеждены, что сегодня это заявление остается как никогда актуальным", - говорится в документе.
Подчеркивается, что "Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемое общими возможностями и вызовами". "В качестве стратегической инвестиции в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты в качестве полноправных членов европейской семьи", - говорится в декларации.
Ее авторы "подчеркнули необходимость активизации и переориентации процесса расширения, который должен быть ощутимым и заслуживающим доверия, без отступления от установленных условий". "Мы выразили готовность поддержать Украину и Молдавию, чтобы они предприняли следующие шаги в процессе присоединения к ЕС, как только они завершат необходимые реформы", - говорится в декларации.
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"Мы твердо убеждены, что спустя 20 лет после саммита в Салониках и в свете новой геополитической реальности пришло время принять смелую и амбициозную конечную цель, которая будет служить руководством, источником вдохновения и рамками", - говорится в документе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Греция хочет производить боеприпасы для Украины, пишут СМИ
13 августа, 16:32
 
В миреРоссияУкраинаГрецияКириакос МицотакисВладимир ЗеленскийАлександр ВучичЕвросоюзЕвропейский советНАТО
 
 
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