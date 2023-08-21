https://ria.ru/20230821/bunt-1891178257.html

Украинские беженцы подняли "голодный" бунт в Ирландии

Украинские беженцы подняли "голодный" бунт в Ирландии - РИА Новости, 21.08.2023

Украинские беженцы подняли "голодный" бунт в Ирландии

Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T01:07

2023-08-21T01:07

2023-08-21T04:01

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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.Ранее в этом году ирландское правительство объявило, что украинские беженцы должны платить за питание по десять евро за взрослого и пять за ребенка, рассказала журналистка."Это встретило отпор со стороны тех, кто живет в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, графство Майо, в котором размещены 333 украинских беженца и 132 заявителя на международную защиту из других стран", — заявила она.Беженцы написали письмо, адресованное генеральному директору отеля Уилсону Берду, в котором заявили, что пища не соответствует "здоровым стандартам" и предлагаемой стоимости. В своем обращении они выразили "обеспокоенность и коллективное несогласие"."Дирекция отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, это можно расценивать как дискриминацию", — говорится в письме.В ситуацию пришлось вмешаться властям, которые заявили, что руководство отеля действует в соответствии с новыми инструкциями и сборы за еду обязательны. В ответе также сообщили, что приготовление пищи в гостиничных номерах строго запрещено и подпадает под антиобщественное поведение."Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье", — сообщили украинцам.В статье утверждается, что сейчас в Ирландии находятся около 85 тысяч украинских беженцев.

https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887503130.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230727/bezhentsy-1886678075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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