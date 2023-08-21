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Украинские беженцы подняли "голодный" бунт в Ирландии
Украинские беженцы подняли "голодный" бунт в Ирландии - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские беженцы подняли "голодный" бунт в Ирландии
Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T01:07
2023-08-21T01:07
2023-08-21T04:01
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МОСКВА 21 авг — РИА Новости. Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World Габия Гатавецкайте.Ранее в этом году ирландское правительство объявило, что украинские беженцы должны платить за питание по десять евро за взрослого и пять за ребенка, рассказала журналистка."Это встретило отпор со стороны тех, кто живет в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, графство Майо, в котором размещены 333 украинских беженца и 132 заявителя на международную защиту из других стран", — заявила она.Беженцы написали письмо, адресованное генеральному директору отеля Уилсону Берду, в котором заявили, что пища не соответствует "здоровым стандартам" и предлагаемой стоимости. В своем обращении они выразили "обеспокоенность и коллективное несогласие"."Дирекция отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, это можно расценивать как дискриминацию", — говорится в письме.В ситуацию пришлось вмешаться властям, которые заявили, что руководство отеля действует в соответствии с новыми инструкциями и сборы за еду обязательны. В ответе также сообщили, что приготовление пищи в гостиничных номерах строго запрещено и подпадает под антиобщественное поведение."Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье", — сообщили украинцам.В статье утверждается, что сейчас в Ирландии находятся около 85 тысяч украинских беженцев.
https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887503130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
Украинские беженцы подняли "голодный" бунт в Ирландии
SW: украинские беженцы подняли бунт в Ирландии после отказа кормить их бесплатно
МОСКВА 21 авг — РИА Новости.
Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей в Ирландии, подняли бунт из-за отказа властей кормить их бесплатно. Об этом написала обозреватель Sunday World
Габия Гатавецкайте.
Ранее в этом году ирландское правительство объявило, что украинские беженцы должны платить за питание по десять евро за взрослого и пять за ребенка, рассказала журналистка.
«
"Это встретило отпор со стороны тех, кто живет в отеле Breaffy Woods недалеко от Каслбара, графство Майо, в котором размещены 333 украинских беженца и 132 заявителя на международную защиту из других стран", — заявила она.
Беженцы написали письмо, адресованное генеральному директору отеля Уилсону Берду, в котором заявили, что пища не соответствует "здоровым стандартам" и предлагаемой стоимости. В своем обращении они выразили "обеспокоенность и коллективное несогласие".
"Дирекция отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, это можно расценивать как дискриминацию", — говорится в письме.
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В ситуацию пришлось вмешаться властям, которые заявили, что руководство отеля действует в соответствии с новыми инструкциями и сборы за еду обязательны. В ответе также сообщили, что приготовление пищи в гостиничных номерах строго запрещено и подпадает под антиобщественное поведение.
"Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье", — сообщили украинцам.
В статье утверждается, что сейчас в Ирландии находятся около 85 тысяч украинских беженцев.
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