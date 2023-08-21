https://ria.ru/20230821/britaniya-1891298948.html

СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной

СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной

Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:57

2023-08-21T14:57

2023-08-21T17:19

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает британская газета Times со ссылкой на источники. "Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — говорится в материале.Так, недавно британский МИД отклонил один из документов из-за использования этого выражения.В качестве объяснения во внешнеполитическом ведомстве заявили, что государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, но они совершают враждебные действия.Как пишет издание, в Лондоне таким образом хотят улучшить дипломатические отношения с Китаем, но решение распространяется и на другие государства. В частности, речь идет о России, Северной Корее и Иране. Кроме того, по информации газеты, чиновники отредактировали документы, подготовленные предыдущими правительствами, и заменили фразу "враждебные государства" на "враждебные акторы", а слова "враждебная государственная деятельность" заменили понятием "государственные угрозы". По мнению источника, это позволит избежать юридической двусмысленности.Нововведение подверглось критике со стороны чиновников, один из них заявил, что решение вызвало большое недоумение в правительстве.В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак тайно пытается восстановить отношения с Китаем. Так, некоторое время назад он направил министра торговли в Гонконг, который во время поездки призвал урегулировать разногласия с Пекином за закрытыми дверями.

https://ria.ru/20230821/konflikt-1891238066.html

https://ria.ru/20230814/vsu-1889986346.html

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