https://ria.ru/20230821/britaniya-1891298948.html
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной
Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:57
2023-08-21T14:57
2023-08-21T17:19
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает британская газета Times со ссылкой на источники. "Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — говорится в материале.Так, недавно британский МИД отклонил один из документов из-за использования этого выражения.В качестве объяснения во внешнеполитическом ведомстве заявили, что государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, но они совершают враждебные действия.Как пишет издание, в Лондоне таким образом хотят улучшить дипломатические отношения с Китаем, но решение распространяется и на другие государства. В частности, речь идет о России, Северной Корее и Иране. Кроме того, по информации газеты, чиновники отредактировали документы, подготовленные предыдущими правительствами, и заменили фразу "враждебные государства" на "враждебные акторы", а слова "враждебная государственная деятельность" заменили понятием "государственные угрозы". По мнению источника, это позволит избежать юридической двусмысленности.Нововведение подверглось критике со стороны чиновников, один из них заявил, что решение вызвало большое недоумение в правительстве.В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак тайно пытается восстановить отношения с Китаем. Так, некоторое время назад он направил министра торговли в Гонконг, который во время поездки призвал урегулировать разногласия с Пекином за закрытыми дверями.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак, whatsapp inc., россия, иран, китай
В мире, Великобритания, Риши Сунак, WhatsApp Inc., Россия, Иран, Китай
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной
Times: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает британская газета Times
со ссылкой на источники.
"Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — говорится в материале.
Так, недавно британский МИД отклонил один из документов из-за использования этого выражения.
В качестве объяснения во внешнеполитическом ведомстве заявили, что государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, но они совершают враждебные действия.
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Как пишет издание, в Лондоне
таким образом хотят улучшить дипломатические отношения с Китаем
, но решение распространяется и на другие государства. В частности, речь идет о России
, Северной Корее и Иране
.
Кроме того, по информации газеты, чиновники отредактировали документы, подготовленные предыдущими правительствами, и заменили фразу "враждебные государства" на "враждебные акторы", а слова "враждебная государственная деятельность" заменили понятием "государственные угрозы". По мнению источника, это позволит избежать юридической двусмысленности.
Нововведение подверглось критике со стороны чиновников, один из них заявил, что решение вызвало большое недоумение в правительстве.
В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак
тайно пытается восстановить отношения с Китаем. Так, некоторое время назад он направил министра торговли в Гонконг
, который во время поездки призвал урегулировать разногласия с Пекином
за закрытыми дверями.
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