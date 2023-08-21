Рейтинг@Mail.ru
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 21.08.2023 (обновлено: 17:19 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/britaniya-1891298948.html
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной
Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:57
2023-08-21T17:19
в мире
великобритания
риши сунак
whatsapp inc.
россия
иран
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает британская газета Times со ссылкой на источники. "Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — говорится в материале.Так, недавно британский МИД отклонил один из документов из-за использования этого выражения.В качестве объяснения во внешнеполитическом ведомстве заявили, что государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, но они совершают враждебные действия.Как пишет издание, в Лондоне таким образом хотят улучшить дипломатические отношения с Китаем, но решение распространяется и на другие государства. В частности, речь идет о России, Северной Корее и Иране. Кроме того, по информации газеты, чиновники отредактировали документы, подготовленные предыдущими правительствами, и заменили фразу "враждебные государства" на "враждебные акторы", а слова "враждебная государственная деятельность" заменили понятием "государственные угрозы". По мнению источника, это позволит избежать юридической двусмысленности.Нововведение подверглось критике со стороны чиновников, один из них заявил, что решение вызвало большое недоумение в правительстве.В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак тайно пытается восстановить отношения с Китаем. Так, некоторое время назад он направил министра торговли в Гонконг, который во время поездки призвал урегулировать разногласия с Пекином за закрытыми дверями.
https://ria.ru/20230821/konflikt-1891238066.html
https://ria.ru/20230814/vsu-1889986346.html
великобритания
россия
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, риши сунак, whatsapp inc., россия, иран, китай
В мире, Великобритания, Риши Сунак, WhatsApp Inc., Россия, Иран, Китай
СМИ: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебной страной

Times: МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" по отношению к другим странам, передает британская газета Times со ссылкой на источники.
"Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — говорится в материале.
Так, недавно британский МИД отклонил один из документов из-за использования этого выражения.
В качестве объяснения во внешнеполитическом ведомстве заявили, что государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, но они совершают враждебные действия.
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
"Ищут варианты": в Британии раскрыли, что готовит Запад за спиной Украины
Вчера, 11:52
Как пишет издание, в Лондоне таким образом хотят улучшить дипломатические отношения с Китаем, но решение распространяется и на другие государства. В частности, речь идет о России, Северной Корее и Иране.
Кроме того, по информации газеты, чиновники отредактировали документы, подготовленные предыдущими правительствами, и заменили фразу "враждебные государства" на "враждебные акторы", а слова "враждебная государственная деятельность" заменили понятием "государственные угрозы". По мнению источника, это позволит избежать юридической двусмысленности.
Нововведение подверглось критике со стороны чиновников, один из них заявил, что решение вызвало большое недоумение в правительстве.
В начале июня агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер-министр Риши Сунак тайно пытается восстановить отношения с Китаем. Так, некоторое время назад он направил министра торговли в Гонконг, который во время поездки призвал урегулировать разногласия с Пекином за закрытыми дверями.
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Американцы так не могут. В Британии раскрыли, что Россия устроила ВСУ
14 августа, 15:22
 
В миреВеликобританияРиши СунакWhatsApp Inc.РоссияИранКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала