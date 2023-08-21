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СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев - РИА Новости, 21.08.2023
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11:13 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/britaniya-1891224762.html
СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев
СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев
Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби, признанная виновной в убийстве семерых младенцев, могла причинить вред еще десяткам новорожденных, передает газета РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:13
2023-08-21T11:13
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби, признанная виновной в убийстве семерых младенцев, могла причинить вред еще десяткам новорожденных, передает газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. "Полиция считает, что Люси Летби, медсестра, осужденная за убийство семи младенцев, могла причинить вред еще десяткам детей в двух больницах на северо-западе Англии", - пишет издание. Отмечается, что во время полицейского расследования было выявлено, что примерно 30 младенцев пострадали в ходе "подозрительных инцидентов" в больнице Честера. Во время каждого из них Летби была при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, полиция изучает медкарты детей в больнице Ливерпуля, где экс-медсестра временно работала. В общей сложности "полиция графства Чешир попросила экспертов изучить медицинские записи о более чем четырех тысячах младенцев", рожденных в обоих медучреждениях с 2012 по 2015 год. В пятницу 18 августа суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Приговор должны огласить в понедельник.
https://ria.ru/20230818/ubiystvo-1890884440.html
https://ria.ru/20230322/medsestra-1859692716.html
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в мире, честер, великобритания, ливерпуль
В мире, Честер, Великобритания, Ливерпуль
СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев

Guardian: убившая детей британская медсестра могла навредить другим младенцам

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби, признанная виновной в убийстве семерых младенцев, могла причинить вред еще десяткам новорожденных, передает газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
"Полиция считает, что Люси Летби, медсестра, осужденная за убийство семи младенцев, могла причинить вред еще десяткам детей в двух больницах на северо-западе Англии", - пишет издание.
Больница Countess of Chester Hospital в Честере - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В Британии бывшую медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев
18 августа, 16:29
Отмечается, что во время полицейского расследования было выявлено, что примерно 30 младенцев пострадали в ходе "подозрительных инцидентов" в больнице Честера. Во время каждого из них Летби была при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, полиция изучает медкарты детей в больнице Ливерпуля, где экс-медсестра временно работала.
В общей сложности "полиция графства Чешир попросила экспертов изучить медицинские записи о более чем четырех тысячах младенцев", рожденных в обоих медучреждениях с 2012 по 2015 год.
В пятницу 18 августа суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Приговор должны огласить в понедельник.
Младенцы - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В роддоме в Хабаровском крае медсестра ошпарила младенца
22 марта, 10:14
 
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