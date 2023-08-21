https://ria.ru/20230821/britaniya-1891224762.html

СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев

СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ рассказали о британской медсестре, убившей младенцев

Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби, признанная виновной в убийстве семерых младенцев, могла причинить вред еще десяткам новорожденных, передает газета РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:13

2023-08-21T11:13

2023-08-21T11:13

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби, признанная виновной в убийстве семерых младенцев, могла причинить вред еще десяткам новорожденных, передает газета Guardian со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. "Полиция считает, что Люси Летби, медсестра, осужденная за убийство семи младенцев, могла причинить вред еще десяткам детей в двух больницах на северо-западе Англии", - пишет издание. Отмечается, что во время полицейского расследования было выявлено, что примерно 30 младенцев пострадали в ходе "подозрительных инцидентов" в больнице Честера. Во время каждого из них Летби была при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, полиция изучает медкарты детей в больнице Ливерпуля, где экс-медсестра временно работала. В общей сложности "полиция графства Чешир попросила экспертов изучить медицинские записи о более чем четырех тысячах младенцев", рожденных в обоих медучреждениях с 2012 по 2015 год. В пятницу 18 августа суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Приговор должны огласить в понедельник.

https://ria.ru/20230818/ubiystvo-1890884440.html

https://ria.ru/20230322/medsestra-1859692716.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, честер, великобритания, ливерпуль