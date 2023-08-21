https://ria.ru/20230821/briks-1891355219.html
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения - РИА Новости, 21.08.2023
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения
На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:08
2023-08-21T18:08
2023-08-21T18:48
брикс
сергей лавров
владимир путин
йоханнесбург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891318988_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_b7bee3ba14f9e5c8e7d6a25c556ef65c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его развития, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго - двадцать четвертого августа президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики. На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что Владимир Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.Подчеркивается, что итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. Кроме того, запланировано заседание лидеров "пятерки" в формате "БРИКС плюс/аутрич", на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.Добавляется, что по традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением.Непосредственно в Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230821/vstercha-1891288827.html
https://ria.ru/20230821/briks-1891252744.html
йоханнесбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891318988_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d2b146208abaf872476dfdc6170cbd6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, сергей лавров, владимир путин, йоханнесбург, россия
БРИКС, Сергей Лавров, Владимир Путин, Йоханнесбург, Россия
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения
На саммите с участием Путина обсудят возможность расширения и развитие БРИКС
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его развития, сообщает пресс-служба
Кремля.
"Двадцать второго - двадцать четвертого августа президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики. На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
Президент Бразилии хочет лично встретиться с Путиным на саммите БРИКС
Отмечается, что Владимир Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.
Подчеркивается, что итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. Кроме того, запланировано заседание лидеров "пятерки" в формате "БРИКС плюс/аутрич", на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
Добавляется, что по традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением.
Непосредственно в Йоханнесбурге
будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
.
Политическое усиление БРИКС выгодно России, заявил эксперт