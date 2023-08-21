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На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения - РИА Новости, 21.08.2023
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18:08 21.08.2023 (обновлено: 18:48 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/briks-1891355219.html
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения - РИА Новости, 21.08.2023
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения
На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:08
2023-08-21T18:48
брикс
сергей лавров
владимир путин
йоханнесбург
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его развития, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго - двадцать четвертого августа президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики. На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что Владимир Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.Подчеркивается, что итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. Кроме того, запланировано заседание лидеров "пятерки" в формате "БРИКС плюс/аутрич", на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.Добавляется, что по традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением.Непосредственно в Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230821/vstercha-1891288827.html
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брикс, сергей лавров, владимир путин, йоханнесбург, россия
БРИКС, Сергей Лавров, Владимир Путин, Йоханнесбург, Россия
На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения

На саммите с участием Путина обсудят возможность расширения и развитие БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Посетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его развития, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго - двадцать четвертого августа президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики. На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Владимир Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.
Подчеркивается, что итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. Кроме того, запланировано заседание лидеров "пятерки" в формате "БРИКС плюс/аутрич", на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
Добавляется, что по традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением.
Непосредственно в Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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