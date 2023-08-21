https://ria.ru/20230821/briks-1891355219.html

На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения

На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения - РИА Новости, 21.08.2023

На саммите БРИКС обсудят возможность расширения объединения

На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:08

2023-08-21T18:08

2023-08-21T18:48

брикс

сергей лавров

владимир путин

йоханнесбург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891318988_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_b7bee3ba14f9e5c8e7d6a25c556ef65c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На саммите БРИКС с участием президента России Владимира Путина обсудят возможное расширение объединения, глобальную и региональную повестку, перспективы его развития, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго - двадцать четвертого августа президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики. На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что Владимир Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.Подчеркивается, что итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. Кроме того, запланировано заседание лидеров "пятерки" в формате "БРИКС плюс/аутрич", на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.Добавляется, что по традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением.Непосредственно в Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230821/vstercha-1891288827.html

https://ria.ru/20230821/briks-1891252744.html

йоханнесбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, сергей лавров, владимир путин, йоханнесбург, россия