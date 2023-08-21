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БРИКС может обсудить проведение торговых операций в нацвалютах, пишут СМИ
БРИКС может обсудить проведение торговых операций в нацвалютах, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2023
БРИКС может обсудить проведение торговых операций в нацвалютах, пишут СМИ
Лидеры БРИКС могут обсудить перспективу осуществления торговых операций друг с другом в национальных валютах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:29
2023-08-21T03:29
2023-08-21T03:32
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лидеры БРИКС могут обсудить перспективу осуществления торговых операций друг с другом в национальных валютах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. "Вместо более широкого продвижения к дедолларизации саммит может сосредоточиться на поиске соглашения о том, что члены БРИКС должны все чаще осуществлять торговые операции друг с другом в своих местных валютах", - отмечает издание со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с обсуждениями. По данным источников, "единая валюта не стоит на повестке дня, несмотря на растущее недовольство доминированием доллара США среди членов". Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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В мире, Китай, Россия, Индия, БРИКС, Бразилия, ЮАР
БРИКС может обсудить проведение торговых операций в нацвалютах, пишут СМИ
FT: члены БРИКС могут обсудить использование нацвалют в торговых операциях