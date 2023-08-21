https://ria.ru/20230821/brigada-1891296712.html

Сформирована казачья бригада "Сибирь"

Сформирована казачья бригада "Сибирь" - РИА Новости, 21.08.2023

Сформирована казачья бригада "Сибирь"

Казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" создана по решению вышестоящего командования с учетом подвигов одноименного отряда, сообщил порталу... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:52

2023-08-21T14:52

2023-08-21T14:52

российское казачество

российское казачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:233:2854:1838_1920x0_80_0_0_2fff55a07cf43bf57b6eea588ca7f93a.jpg

Казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" создана по решению вышестоящего командования с учетом подвигов одноименного отряда, сообщил порталу "Российское казачество" замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.Он также пояснил, что в бригаду войдут еще три отряда, названные в честь казачьих сибирских рек."Смысл в том, что практически все казачьи отряды имеют названия рек, где находятся их казачьи войска. Допустим, если это бригада "Дон", то в ней есть отряды, который называются в честь притоков Дона – "Аксай", "Маныч", "Хопер", "Елань", "Бузулук" – это все структурные подразделения бригады. То же самое в бригаде "Терек" и "Днепр", теперь и в бригаде "Сибирь". Все отряды, которые в нее входят и будут входить, будут иметь названия рек", – уточнил Дьяконов.На данный момент в бригаду входят отряды "Сибирь" и "Енисей", на стадии формирования находятся подразделения "Ангара" и "Иртыш". Пополняться она будет бойцами из Сибирского, Енисейского, Иркутского казачьих войск."После героических действия отряда "Сибирь", который стал известен по всему миру, поток людей, увидевших, что сибиряки – это люди, из которых гвозди можно делать, несгибаемые настоящие мужчины, и изъявили желание присоединиться именно к этому подразделению, увеличивается кратно", – отметил Дьяконов.

https://ria.ru/20230525/kazaki-1874037016.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Давыдова

Мария Давыдова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

российское казачество