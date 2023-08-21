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Сформирована казачья бригада "Сибирь" - РИА Новости, 21.08.2023
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Российское казачество
 
14:52 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/brigada-1891296712.html
Сформирована казачья бригада "Сибирь"
Сформирована казачья бригада "Сибирь" - РИА Новости, 21.08.2023
Сформирована казачья бригада "Сибирь"
Казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" создана по решению вышестоящего командования с учетом подвигов одноименного отряда, сообщил порталу... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:52
2023-08-21T14:52
российское казачество
российское казачество
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Казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" создана по решению вышестоящего командования с учетом подвигов одноименного отряда, сообщил порталу "Российское казачество" замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.Он также пояснил, что в бригаду войдут еще три отряда, названные в честь казачьих сибирских рек."Смысл в том, что практически все казачьи отряды имеют названия рек, где находятся их казачьи войска. Допустим, если это бригада "Дон", то в ней есть отряды, который называются в честь притоков Дона – "Аксай", "Маныч", "Хопер", "Елань", "Бузулук" – это все структурные подразделения бригады. То же самое в бригаде "Терек" и "Днепр", теперь и в бригаде "Сибирь". Все отряды, которые в нее входят и будут входить, будут иметь названия рек", – уточнил Дьяконов.На данный момент в бригаду входят отряды "Сибирь" и "Енисей", на стадии формирования находятся подразделения "Ангара" и "Иртыш". Пополняться она будет бойцами из Сибирского, Енисейского, Иркутского казачьих войск."После героических действия отряда "Сибирь", который стал известен по всему миру, поток людей, увидевших, что сибиряки – это люди, из которых гвозди можно делать, несгибаемые настоящие мужчины, и изъявили желание присоединиться именно к этому подразделению, увеличивается кратно", – отметил Дьяконов.
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество

Сформирована казачья бригада "Сибирь"

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" создана по решению вышестоящего командования с учетом подвигов одноименного отряда, сообщил порталу "Российское казачество" замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.
Он также пояснил, что в бригаду войдут еще три отряда, названные в честь казачьих сибирских рек.
"Смысл в том, что практически все казачьи отряды имеют названия рек, где находятся их казачьи войска. Допустим, если это бригада "Дон", то в ней есть отряды, который называются в честь притоков Дона – "Аксай", "Маныч", "Хопер", "Елань", "Бузулук" – это все структурные подразделения бригады. То же самое в бригаде "Терек" и "Днепр", теперь и в бригаде "Сибирь". Все отряды, которые в нее входят и будут входить, будут иметь названия рек", – уточнил Дьяконов.
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На данный момент в бригаду входят отряды "Сибирь" и "Енисей", на стадии формирования находятся подразделения "Ангара" и "Иртыш". Пополняться она будет бойцами из Сибирского, Енисейского, Иркутского казачьих войск.
"После героических действия отряда "Сибирь", который стал известен по всему миру, поток людей, увидевших, что сибиряки – это люди, из которых гвозди можно делать, несгибаемые настоящие мужчины, и изъявили желание присоединиться именно к этому подразделению, увеличивается кратно", – отметил Дьяконов.
 
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