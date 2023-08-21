СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт
Страна.ua: освобожденный по обмену пленными азовец Прокопенко вернулся на фронт
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена пленными боевик из батальона "Азов"* Денис Прокопенко вернулся на фронт, сообщило издание "Страна.ua".
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"Освобожденный из плена командир "Азова"* Денис Прокопенко снова на фронте. Он присутствовал на встрече с главой МВД Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта", — говорится в публикации.
На прошлой неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
* Запрещенная в России террористическая организация.