https://ria.ru/20230821/boevik-1891391472.html

СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт

СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт - РИА Новости, 21.08.2023

СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт

Освобожденный в рамках обмена пленными боевик из батальона "Азов"* Денис Прокопенко вернулся на фронт, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:29

2023-08-21T20:29

2023-08-21T20:35

в мире

россия

киев

турция

игорь клименко

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена пленными боевик из батальона "Азов"* Денис Прокопенко вернулся на фронт, сообщило издание "Страна.ua"."Освобожденный из плена командир "Азова"* Денис Прокопенко снова на фронте. Он присутствовал на встрече с главой МВД Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта", — говорится в публикации.На прошлой неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, турция, игорь клименко, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато