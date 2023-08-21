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СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 21.08.2023 (обновлено: 20:35 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/boevik-1891391472.html
СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт
СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт
Освобожденный в рамках обмена пленными боевик из батальона "Азов"* Денис Прокопенко вернулся на фронт, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T20:29
2023-08-21T20:35
в мире
россия
киев
турция
игорь клименко
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена пленными боевик из батальона "Азов"* Денис Прокопенко вернулся на фронт, сообщило издание "Страна.ua".&quot;Освобожденный из плена командир &quot;Азова&quot;* Денис Прокопенко снова на фронте. Он присутствовал на встрече с главой МВД Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта&quot;, — говорится в публикации.На прошлой неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, киев, турция, игорь клименко, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Киев, Турция, Игорь Клименко, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: освобожденный по обмену пленными боевик "Азова"* вернулся на фронт

Страна.ua: освобожденный по обмену пленными азовец Прокопенко вернулся на фронт

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Освобожденный в рамках обмена пленными боевик из батальона "Азов"* Денис Прокопенко вернулся на фронт, сообщило издание "Страна.ua".
«

"Освобожденный из плена командир "Азова"* Денис Прокопенко снова на фронте. Он присутствовал на встрече с главой МВД Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта", — говорится в публикации.

На прошлой неделе представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бывшие в плену боевики "Азова"* уже принимают участие в боевых действиях — в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова"* Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевТурцияИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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