https://ria.ru/20230821/bmp-1891182321.html

Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель

Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель - РИА Новости, 21.08.2023

Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель

Новая российская боевая машина пехоты "Манул" разработки "Курганмашзавода" получит более мощный двигатель, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T03:07

2023-08-21T03:07

2023-08-21T03:10

новое оружие россии

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новая российская боевая машина пехоты "Манул" разработки "Курганмашзавода" получит более мощный двигатель, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы".Там напомнили, что разработка БМП-3М "Драгун", впервые показанная на форуме "Армия-2015", стала основой для создания платформы БМП "Манул". "В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов", — рассказали в холдинге.В корпорации отметили, что "Манул" может стать базовой платформой для разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других.А по окончании разработки и испытаний это изделие поступит в серийное производство на "Курганмашзаводе", заключили собеседники агентства.

https://ria.ru/20230820/rakety-1891080765.html

https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html

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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех