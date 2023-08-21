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Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель - РИА Новости, 21.08.2023
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Новое оружие России
 
03:07 21.08.2023 (обновлено: 03:10 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bmp-1891182321.html
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель - РИА Новости, 21.08.2023
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
Новая российская боевая машина пехоты "Манул" разработки "Курганмашзавода" получит более мощный двигатель, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:07
2023-08-21T03:10
новое оружие россии
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новая российская боевая машина пехоты "Манул" разработки "Курганмашзавода" получит более мощный двигатель, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы".Там напомнили, что разработка БМП-3М "Драгун", впервые показанная на форуме "Армия-2015", стала основой для создания платформы БМП "Манул". "В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов", — рассказали в холдинге.В корпорации отметили, что "Манул" может стать базовой платформой для разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других.А по окончании разработки и испытаний это изделие поступит в серийное производство на "Курганмашзаводе", заключили собеседники агентства.
https://ria.ru/20230820/rakety-1891080765.html
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель

Разработчик: новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБМП-3 "Манул"
БМП-3 Манул - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БМП-3 "Манул". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новая российская боевая машина пехоты "Манул" разработки "Курганмашзавода" получит более мощный двигатель, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы".
Там напомнили, что разработка БМП-3М "Драгун", впервые показанная на форуме "Армия-2015", стала основой для создания платформы БМП "Манул".
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"В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов", — рассказали в холдинге.
В корпорации отметили, что "Манул" может стать базовой платформой для разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других.
А по окончании разработки и испытаний это изделие поступит в серийное производство на "Курганмашзаводе", заключили собеседники агентства.
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