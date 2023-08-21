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Уровень безработицы снизился в 71 российском субъекте - РИА Новости, 21.08.2023
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13:07 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/bezrabotitsa-1891257331.html
Уровень безработицы снизился в 71 российском субъекте
Уровень безработицы снизился в 71 российском субъекте - РИА Новости, 21.08.2023
Уровень безработицы снизился в 71 российском субъекте
Уровень безработицы снизился в 71 и вырос в 9 регионах с начала 2023 года, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:07
2023-08-21T13:07
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень безработицы снизился в 71 и вырос в 9 регионах с начала 2023 года, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. "Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В 9 регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации – не изменился", — цитирует Голикову секретариат. По её данным, количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 493 тысячи человек – на 71 тысячу меньше, чем в начале года. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло почти на 222 тысячи и превышает 1,8 миллиона предложений. "По программе субсидирования найма трудоустроено более 35 тысяч человек. По нацпроекту "Демография" продолжается программа бесплатного переобучения. Уже около 105 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям, более 57 тысяч соискателей завершили обучение", – отмечается в сообщении. Кроме того, для обучения работников промышленных предприятий в 35 субъектах России заключены договоры на обучение работников 111 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более трёх тысяч работников направлены на переподготовку.
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россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
Уровень безработицы снизился в 71 российском субъекте

Голикова: уровень безработицы снизился в 71 субъекте с начала года

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень безработицы снизился в 71 и вырос в 9 регионах с начала 2023 года, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«
"Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В 9 регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации – не изменился", — цитирует Голикову секретариат.
По её данным, количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 493 тысячи человек – на 71 тысячу меньше, чем в начале года. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло почти на 222 тысячи и превышает 1,8 миллиона предложений.
"По программе субсидирования найма трудоустроено более 35 тысяч человек. По нацпроекту "Демография" продолжается программа бесплатного переобучения. Уже около 105 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям, более 57 тысяч соискателей завершили обучение", – отмечается в сообщении.
Кроме того, для обучения работников промышленных предприятий в 35 субъектах России заключены договоры на обучение работников 111 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более трёх тысяч работников направлены на переподготовку.
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