Рейтинг@Mail.ru
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 21.08.2023 (обновлено: 15:09 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891288158.html
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках - РИА Новости, 21.08.2023
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках в регионе, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:26
2023-08-21T15:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891271743_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_dd883a98ab71bc6287dfe05bb58fd8d5.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках в регионе, сообщили на сайте Кремля.&quot;Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО&quot;, — говорится в публикации.Также во время рабочей встречи глава региона и президент обсудили подготовку к Дню Знаний, решение проблемы аварийного жилья в Подмосковье, а также развитие Московского транспортного узла.Сегодня утром российские военные уничтожили два украинских дрона, которые пытались атаковать регион. Как позднее сообщил Воробьев, при падении обломков одного из БПЛА пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация.
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891271743_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_ab692ae560e88c591774c7f636cc39cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Россия
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках

Воробьев доложил Путину о двух сбитых силами ПВО беспилотниках в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках в регионе, сообщили на сайте Кремля.
«

"Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО", — говорится в публикации.

Также во время рабочей встречи глава региона и президент обсудили подготовку к Дню Знаний, решение проблемы аварийного жилья в Подмосковье, а также развитие Московского транспортного узла.
Сегодня утром российские военные уничтожили два украинских дрона, которые пытались атаковать регион. Как позднее сообщил Воробьев, при падении обломков одного из БПЛА пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Калужской области сбили беспилотник
Вчера, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала