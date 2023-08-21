https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891288158.html
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках - РИА Новости, 21.08.2023
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках в регионе, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:26
2023-08-21T14:26
2023-08-21T15:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о двух сбитых беспилотниках в регионе, сообщили на сайте Кремля."Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО", — говорится в публикации.Также во время рабочей встречи глава региона и президент обсудили подготовку к Дню Знаний, решение проблемы аварийного жилья в Подмосковье, а также развитие Московского транспортного узла.Сегодня утром российские военные уничтожили два украинских дрона, которые пытались атаковать регион. Как позднее сообщил Воробьев, при падении обломков одного из БПЛА пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация.
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html
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владимир путин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Россия
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках
Воробьев доложил Путину о двух сбитых силами ПВО беспилотниках в Подмосковье