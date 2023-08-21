https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891230497.html

Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА

Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА - РИА Новости, 21.08.2023

Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА

Объекты, сбитые в воскресенье на подлете к Белгороду, оказались беспилотниками самолетного типа, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:26

2023-08-21T11:26

2023-08-21T11:26

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Объекты, сбитые в воскресенье на подлете к Белгороду, оказались беспилотниками самолетного типа, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова. Ранее глава области информировал, что в воскресенье в период с 13.50 (мск) до 14.40 (мск) над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито три воздушные цели на подлете к городу. В понедельник в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в воскресенье, 20 августа. Из нее следует, что в селе Соломино Белгородского района было сбито три БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Всего за отчетный день пять приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов достигло 47, включая девять осколочных боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Этот показатель является самым низким за прошедшую неделю, поскольку в среднем количество снарядов составляло около сотни в день. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 8 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.", - написал Гладков. В Валуйском округе, по словам губернатора, в селе Логачевка с беспилотника сброшено 5 осколочных боеприпасов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. В Краснояружском районе обстреляли окраину села Вязовое три раза из артиллерии. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по три минометных снаряда", - отметил губернатор. По данным главы области, за 20 августа в результате украинских обстрелов ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891205910.html

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белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков