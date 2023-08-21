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Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА - РИА Новости, 21.08.2023
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11:26 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891230497.html
Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА
Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА - РИА Новости, 21.08.2023
Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА
Объекты, сбитые в воскресенье на подлете к Белгороду, оказались беспилотниками самолетного типа, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:26
2023-08-21T11:26
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Объекты, сбитые в воскресенье на подлете к Белгороду, оказались беспилотниками самолетного типа, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова. Ранее глава области информировал, что в воскресенье в период с 13.50 (мск) до 14.40 (мск) над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито три воздушные цели на подлете к городу. В понедельник в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в воскресенье, 20 августа. Из нее следует, что в селе Соломино Белгородского района было сбито три БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Всего за отчетный день пять приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов достигло 47, включая девять осколочных боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Этот показатель является самым низким за прошедшую неделю, поскольку в среднем количество снарядов составляло около сотни в день. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 8 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.", - написал Гладков. В Валуйском округе, по словам губернатора, в селе Логачевка с беспилотника сброшено 5 осколочных боеприпасов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. В Краснояружском районе обстреляли окраину села Вязовое три раза из артиллерии. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по три минометных снаряда", - отметил губернатор. По данным главы области, за 20 августа в результате украинских обстрелов ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о сбитых у Белгорода в воскресенье БПЛА

Гладков: сбитые у Белгорода БПЛА оказались дронами самолетного типа

© Фото : Василий Анохин/TelegramОбломок беспилотника
Обломок беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Обломок беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Объекты, сбитые в воскресенье на подлете к Белгороду, оказались беспилотниками самолетного типа, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
Ранее глава области информировал, что в воскресенье в период с 13.50 (мск) до 14.40 (мск) над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито три воздушные цели на подлете к городу. В понедельник в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в воскресенье, 20 августа. Из нее следует, что в селе Соломино Белгородского района было сбито три БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.
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Всего за отчетный день пять приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов достигло 47, включая девять осколочных боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Этот показатель является самым низким за прошедшую неделю, поскольку в среднем количество снарядов составляло около сотни в день.
«
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 8 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.", - написал Гладков.
В Валуйском округе, по словам губернатора, в селе Логачевка с беспилотника сброшено 5 осколочных боеприпасов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. В Краснояружском районе обстреляли окраину села Вязовое три раза из артиллерии. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и МАПП "Шебекино" – по три минометных снаряда", - отметил губернатор.
По данным главы области, за 20 августа в результате украинских обстрелов ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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ПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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