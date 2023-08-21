https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891311675.html

ВСУ попытались ударить дроном по Белгородской области

ВСУ попытались ударить дроном по Белгородской области - РИА Новости, 21.08.2023

ВСУ попытались ударить дроном по Белгородской области

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:23

2023-08-21T15:23

2023-08-21T15:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого августа около 14:30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа", — уточнили в ведомстве.Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников по российским регионам. Так, два дрона ВСУ сбили над Подмосковьем, при падении обломков одного из них пострадали два человека. Кроме того, еще один БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Так, накануне ВСУ безуспешно пытались атаковать область тремя дронами самолетного типа. Их сбили российские силы ПВО в селе Соломино Белгородского района, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы рф