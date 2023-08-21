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В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.08.2023
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11:02 21.08.2023 (обновлено: 11:10 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html
В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.08.2023
В Калужской области сбили беспилотник
Атака БПЛА отражена в Кировском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:02
2023-08-21T11:10
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Кировском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале."Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В Калужской области сбили беспилотник

Шапша: в Калужской области сбили беспилотник, никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Кировском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.
"Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.
Спасатели на месте, где упали обломки сбитого беспилотника в СНТ Дорожник в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
При падении обломков беспилотника в Подмосковье пострадали два человека
Вчера, 09:56
 
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