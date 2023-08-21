https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html

В Калужской области сбили беспилотник

В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.08.2023

В Калужской области сбили беспилотник

Атака БПЛА отражена в Кировском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:02

2023-08-21T11:02

2023-08-21T11:10

происшествия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Кировском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале."Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891205910.html

калужская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калужская область