https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html
В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.08.2023
В Калужской области сбили беспилотник
Атака БПЛА отражена в Кировском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:02
2023-08-21T11:02
2023-08-21T11:10
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Кировском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале."Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891205910.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В Калужской области сбили беспилотник
Шапша: в Калужской области сбили беспилотник, никто не пострадал