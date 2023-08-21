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При падении обломков беспилотника в Подмосковье пострадали два человека - РИА Новости, 21.08.2023
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09:56 21.08.2023 (обновлено: 12:54 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891205910.html
При падении обломков беспилотника в Подмосковье пострадали два человека
При падении обломков беспилотника в Подмосковье пострадали два человека - РИА Новости, 21.08.2023
При падении обломков беспилотника в Подмосковье пострадали два человека
При падении обломков беспилотника на территории подмосковного городского округа Истра пострадали два человека, в трех домах выбиты окна, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:56
2023-08-21T12:54
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
андрей воробьев
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. При падении обломков беспилотника на территории подмосковного городского округа Истра пострадали два человека, в трех домах выбиты окна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях."Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах", — говорится в публикации на странице главы региона.На месте происшествия работают экстренные службы.Как заявили ранее в Минобороны, дежурные силы ПВО утром сбили украинский дрон над территорией Истринского района Подмосковья. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, аппарат направлялся в сторону столицы.Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
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московская область (подмосковье)
истра
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московская область (подмосковье), истра, происшествия, андрей воробьев, сергей собянин, москва
Московская область (Подмосковье), Истра, Происшествия, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Москва
При падении обломков беспилотника в Подмосковье пострадали два человека

Губернатор Воробьёв заявил о двух пострадавших при падении БПЛА в Истре

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramСпасатели на месте, где упали обломки сбитого беспилотника в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра
Спасатели на месте, где упали обломки сбитого беспилотника в СНТ Дорожник в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Спасатели на месте, где упали обломки сбитого беспилотника в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. При падении обломков беспилотника на территории подмосковного городского округа Истра пострадали два человека, в трех домах выбиты окна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях.
"Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах", — говорится в публикации на странице главы региона.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Как заявили ранее в Минобороны, дежурные силы ПВО утром сбили украинский дрон над территорией Истринского района Подмосковья. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, аппарат направлялся в сторону столицы.
Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
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