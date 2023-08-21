https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891193898.html

Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье

Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2023

Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье

Беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:36

2023-08-21T08:36

2023-08-21T08:39

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20230820/pvo-1891121913.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин