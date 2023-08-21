https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891193898.html
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2023
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье
Беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:36
2023-08-21T08:36
2023-08-21T08:39
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет", - написал он.
https://ria.ru/20230820/pvo-1891121913.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Собянин
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника при попытке подлета к Москве