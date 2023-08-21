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Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2023
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08:36 21.08.2023 (обновлено: 08:39 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891193898.html
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2023
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье
Беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:36
2023-08-21T08:39
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет", - написал он.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Собянин
Собянин подтвердил уничтожение беспилотника в Подмосковье

Собянин подтвердил уничтожение беспилотника при попытке подлета к Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет", - написал он.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника
20 августа, 14:31
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей Собянин
 
 
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