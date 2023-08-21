https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891193411.html

В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник

В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 21.08.2023

В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник

Российские военные уничтожили в Подмосковье уже второй за утро украинский дрон, заявило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:30

2023-08-21T08:30

2023-08-21T08:57

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Подмосковье уже второй за утро украинский дрон, заявило Минобороны."В 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.Ранее сегодня военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник в Рузском районе Подмосковья. Аппарат разбился в районе села Покровское.В столичных аэропортах вводили ограничения на прием и вылет рейсов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.Украинские военные регулярно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.

https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье)