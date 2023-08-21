В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник
Минобороны РФ сообщило об уничтожении второго беспилотника в Подмосковье
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Подмосковье уже второй за утро украинский дрон, заявило Минобороны.
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"В 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.
Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.
Ранее сегодня военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник в Рузском районе Подмосковья. Аппарат разбился в районе села Покровское.
В столичных аэропортах вводили ограничения на прием и вылет рейсов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.
Украинские военные регулярно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.