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В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 21.08.2023
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08:30 21.08.2023 (обновлено: 08:57 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891193411.html
В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник
В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 21.08.2023
В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник
Российские военные уничтожили в Подмосковье уже второй за утро украинский дрон, заявило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:30
2023-08-21T08:57
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Подмосковье уже второй за утро украинский дрон, заявило Минобороны."В 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.Ранее сегодня военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник в Рузском районе Подмосковья. Аппарат разбился в районе села Покровское.В столичных аэропортах вводили ограничения на прием и вылет рейсов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.Украинские военные регулярно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье уничтожили еще один беспилотник

Минобороны РФ сообщило об уничтожении второго беспилотника в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Подмосковье уже второй за утро украинский дрон, заявило Минобороны.
«
"В 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — говорится в сообщении.
Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.
Ранее сегодня военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник в Рузском районе Подмосковья. Аппарат разбился в районе села Покровское.
В столичных аэропортах вводили ограничения на прием и вылет рейсов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.
Украинские военные регулярно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
Зенитный ракетный комплекс Оса в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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