https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891188860.html
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника - РИА Новости, 21.08.2023
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника
В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:31
2023-08-21T07:31
2023-08-21T08:16
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны."21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что потеряв управление, дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское.При инциденте никто не пострадал.В свою очередь, в аэропорту Внуково рассказали РИА Новости о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.Украинские военные постоянно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html
https://ria.ru/20230820/ataka-1891124961.html
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московская область (подмосковье), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника
МО РФ сообщило о подавлении беспилотника ВСУ в Подмосковье
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны.
«
"21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что потеряв управление, дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское.
При инциденте никто не пострадал.
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
В свою очередь, в аэропорту Внуково рассказали РИА Новости о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
Украинские военные постоянно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью