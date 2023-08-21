https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891188860.html

В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника

В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника - РИА Новости, 21.08.2023

В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника

В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T07:31

2023-08-21T07:31

2023-08-21T08:16

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны."21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что потеряв управление, дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское.При инциденте никто не пострадал.В свою очередь, в аэропорту Внуково рассказали РИА Новости о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.Украинские военные постоянно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.

https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html

https://ria.ru/20230820/ataka-1891124961.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), россия, происшествия