Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 21.08.2023 (обновлено: 08:16 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891188860.html
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника - РИА Новости, 21.08.2023
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника
В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:31
2023-08-21T08:16
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны."21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что потеряв управление, дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское.При инциденте никто не пострадал.В свою очередь, в аэропорту Внуково рассказали РИА Новости о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.Украинские военные постоянно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
https://ria.ru/20230819/pvo-1891013171.html
https://ria.ru/20230820/ataka-1891124961.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье пресекли попытку атаки беспилотника

МО РФ сообщило о подавлении беспилотника ВСУ в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника, сообщило Минобороны.
«
"21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что потеряв управление, дрон потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское.
При инциденте никто не пострадал.
Зенитный ракетный комплекс Оса в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
19 августа, 14:43
В свою очередь, в аэропорту Внуково рассказали РИА Новости о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
Украинские военные постоянно пытаются наносить удары дронами по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по российской столице 19 и 20 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА, летевший на Москву. Его обломки упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два направлявшихся в сторону столицы аппарата сбили 10 августа.
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала